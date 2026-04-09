La Copa Buzzer Beater de fútbol, que se celebrará a partir del jueves, 23 de abril, está lista para una cuarta edición histórica con una cifra récord de 108 equipos seniors, divididos en 70 en la rama masculina y 38 en la femenina.

Por primera vez, todo el torneo, que se jugará bajo formato de eliminación sencilla, se disputará en las facilidades del Bayamón Soccer Complex.

No obstante, las rondas preliminares se jugarán en el Bayamón Soccer Complex 1, que cuenta con tres canchas. Mientras que las fases decisivas -desde el Elite Eight en femenino y el Sweet 16 en masculino- se trasladarán al Bayamón Soccer Complex 2, sede de las finales en los últimos dos años.

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Las finales se llevarán a cabo el martes, 5 de mayo, y serán transmitidas por Wapa Deportes.

“Yo creo que el torneo ha sido de gran impacto para los programas. Las escuelas están tomando más en serio el fútbol, preparándose mejor para el torneo desde haciendo torneos invitacionales, becando jugadores y dándole el cariño que estos jóvenes de este deporte se merecen”, compartió el presidente y fundador de la plataforma escolar, Bryan Eloy García, a Primera Hora.

¿Repite el campeón?

En la rama masculina, el panorama luce incierto. El campeón defensor, Saint John’s School, enfrentará un reto considerable tras perder al Jugador Más Valioso de la pasada edición, Eitan Solomiany, y no avanzar a la postemporada de la Puerto Rico High School Athletic Alliance (PRHSAA, por sus siglas en inglés).

“La realidad que ahora están pasando por un momento de reconstrucción, pues en el lo que fue su liga, la PRHSAA, ellos no lograron adelantar a la postemporada. Para este año, ellos perdieron muchos jugadores”, comentó García.

“Para Saint John’s va a ser un reto poder avanzar en el torneo”, agregó.

En cambio, programas como los del Colegio San José y Colegio San Ignacio de Loyola, campeones y subcampeones de la PRHSAA, respectivamente, parten como fuertes contendientes.

“Son programas de tradición que le dedican 100% de sus recursos al programa. Siempre hay que contar con ellos en este torneo”, aseveró.

A estos dos oncenos, se suman escuelas como Family Christian de Ponce, Southwestern Educational Society (SESO) de Mayagüez, Colegio Marista de Guaynabo y Baldwin School Of Puerto Rico, que suelen presentar plantillas competitivas.

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“Como ya vamos para el cuarto año, los programas se están preparando mejor. Van a más torneos invitacionales como preparación, por lo que deben de estar por ahí, en la pelea”, aseguró García.

Contrastes

La historia es distinta en la rama femenina, pues las campeonas del Colegio Notre Dame de Caguas, de acuerdo a García, mantienen intacto su núcleo.

“Ese equipo le repitió todo su elenco… ganaron estando la mayoría en noveno y décimo grado. O sea que tienen presente y futuro”, resaltó García.

El dato las coloca como candidatas a revalidar, aunque deberán dar la lucha con rivales como el Colegio Puertorriqueño de Niñas (CPN), Academia María Reina, finalista en las últimas dos ediciones, Marista, Be You Academy y la Escuela de la Comunidad Especializada en Deportes del Albergue Olímpico (ECEDAO) de Salinas.

“La categoría senior femenino va a estar bien reñida. El campeón puede revalidar, pero no la tiene fácil con esos equipos y esos programas”, sentenció el presidente.

Más allá de la competencia, García expresó sentirse satisfecho con el desarrollo del fútbol escolar. De hecho, reveló que hubo una lista de espera de 20 conjuntos adicionales en masculino y 10 en femenino con deseos de participar.