Ciudad de México. “Lo estoy viviendo como el primer día”. Así describió James Rodríguez la sensación de volver a un Mundial con la camiseta de Colombia.

Con 34 años a cuestas, el veterano volante capitaneó a Colombia en la victoria 3-1 ante Uzbekistán en el debut. Aunque su actuación fue discreta y distante de su nivel de antaño, su presencia sirvió de brújula y aliento para un plantel mayormente novato en torneos de gran porte.

Pilar fundamental del equipo cafetalero, James es el máximo anotador colombiano en mundiales y el segundo mayor anotador histórico de la selección, con 31 goles. Los mejores capítulos de su carrera se han escrito con la casaca amarilla, sobresaliendo su extraordinario Mundial de Brasil 2014, cuando marcó seis goles para llevarse la Bota de Oro del torneo.

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James Rodriguez llorando en el Himno de Colombia, despues de 8 años ausentes en un mundial



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Pero más de una década después y tras la ausencia en Qatar 2022, desembarcó en la edición de México, Estados Unidos y Canadá en medio de críticas por su etapa poco llamativa con el Minnesota United de la MLS.

Arropado por sus compañeros

Sus compañeros y el entrenador Néstor Lorenzo no hacen caso a la voces que cuestionan la vigencia de James, en su terceer Mundial. Siguen creyendo que es un jugador determinante, con una experiencia que es un artículo de lujo en un elenco donde más del 60% de los jugadores disputan por primera vez el torneo.

“Es muy importante para nosotros, los debutantes, porque ha jugado en todos los mundiales; es un ícono mundial”, dijo el delantero Carlos Gómez, de 23 años. “Lo vi desde casa en 2014 y celebré sus goles; es muy emocionante para mí estar con él”.

“Es la máxima referencia que tenemos”, sintetizó a su vez el delantero Luis Suárez. “Cómo se transforma cuando se pone esta camisa amarilla es un orgullo como deportista, y hoy tenerlo como compañero es cumplir un sueño”.

Asimismo, Lorenzo defendió a su capitán.

“Nos cerraron los espacios y lo que tiene James es el pase filtrado entre líneas. No hizo un mal partido”, expresó Lorenzo tras la victoria colombiana. “No fue su mejor partido porque no fue el protagonista que ha sido siempre, pero fue aceptable”.

James Rodriguez, 12 years apart. 🇨🇴 pic.twitter.com/KE9YO8ghAB — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 9, 2026

En la previa del compromiso, ya había resaltado el factor desequilibrante de Rodríguez, asegurando que “su talento y sus cualidades también lo convierten en un jugador que, a veces sin correr tanto como otros, define y aporta claridad al juego”.

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Si bien no tuvo la brillantez ni influencia de otros días, James aportó al equipo con conexiones a Luis Díaz —la gran figura del debut de Colombia— y Jhon Arias. También tuvo algunos remates en la etapa inicial que pusieron la defensa uzbeka para trabajar.

En total, sumó 70 minutos en el césped, cuando fue sustituido por Jaminton Campaz, quien selló el triunfo colombiano con un cabezazo en los instantes finales.

“Estoy feliz”

Tras el silbato final, Rodríguez confesó a la prensa el sentimiento de alivio al debutar en la cita mundialista con tres puntos.

“Ha sido un viaje largo y más en los últimos tres meses, que han sido duros. Con la ayuda de los compañeros y del cuerpo técnico, estoy feliz”, dijo.

Mermado por problemas físicos, la trayectoria reciente de James a nivel de clubes ha sido inestable, pasando con más pena que gloria en equipos como el Sao Paulo brasileño y el Rayo Vallecano español. Fichó con Minnesota United el fin de adquirir rodaje para el Mundial, pero apenas participó en ocho partidos y acumuló 284 minutos.

Después de la fecha FIFA a fines de marzo, James fue hospitalizado durante 72 horas debido a una afección que incluyó un cuadro de deshidratación.

El idilio con la selección

Lo que le caracteriza es que siempre se crece con la selección.

La Copa América 2024 fue la más reciente muestra. Llegó cuestionado y fue clave en el camino cafetero hacia la final, que perdieron ante Argentina, y fue nombrado el jugador más valioso del torneo. En las eliminatorias sudamericanas tuvo una destacada actuación: disputó 18 partidos, anotó tres goles y aportó siete asistencias. Su liderazgo fue determinante para que Colombia lograra su séptima clasificación mundialista al terminar en el tercer puesto de la tabla, por delante de potencias como Brasil y Uruguay.

En Norteamérica, el volante confía en lucir una vez más su arte futbolística.

Para ello, seguirá viviendo cada partido como si fuera el primero, con las mismas ganas e ilusión de sus compañeros de vestuario, una tarea que calificó como “fácil” ante la “calidad única” del grupo.

“Fue algo único, como si fuera mi primer partido... es un sentimiento único”, detalló sobre la emoción de regresar a la máxima instancia del fútbol.