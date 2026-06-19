Vancouver. El centrocampista canadiense Ismaël Koné fue operado tras sufrir una fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda durante el Mundial.

Koné, de 24 años, que acababa de terminar su primera temporada con el club italiano Sassuolo, se lesionó tras una entrada por detrás de Assim Madibo en el minuto 51 de la victoria por 6-0 del jueves sobre Catar.

La Asociación Canadiense de Fútbol informó el viernes que Koné fue operado la noche del jueves.

Madibo recibió una tarjeta roja. Se disculpó en persona con Koné tras el partido.

“Ni siquiera pueden imaginarse lo agradecido que estoy con todos los que se han puesto en contacto conmigo y me tienen presente en sus oraciones”, publicó Koné en Instagram.

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“A los hermanos canadienses: me he convertido en entrenador asistente para apoyaros desde la banda. Quería que supierais que os quiero con todo mi corazón y que nuestra hermandad lo es todo para mí. Lo que hicisteis ayer lo recordaré para siempre. Volveré muy pronto y seguiremos creando más recuerdos juntos”, añadió.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.