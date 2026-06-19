Filadelfia. Los aficionados brasileños que subieron hasta lo más alto de las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia para posar junto a la estatua de Rocky y dejaron al boxeador ficticio tal y como lo encontraron.

Todos los aficionados brasileños —que se encuentran en Filadelfia para ver a su selección jugar contra Haití hoy viernes en el Mundial— que se detuvieron para hacerse una foto o un selfi con la bestia de 9 pies y 11 pulgadas y 1,300 libras, se marcharon dejando la estatua vestida únicamente con sus pantalón de boxeo y botas de bronce.

ECUADOR FANS HAVE TAKEN OVER THE 'ROCKY STEPS' IN PHILADELPHIA 🇪🇨🤯



pic.twitter.com/xF6HBHvsRX — Men in Blazers (@MenInBlazers) June 13, 2026

No hay que arriesgarse a que te afecte la maldición de Rocky.

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Sí, la estatua de Rocky, que durante mucho tiempo ha sido un símbolo de la resiliencia, el coraje y el vínculo inquebrantable entre Rocky y los habitantes de Filadelfia, ha recibido algunos golpes más últimamente (incluso tras su retirada).

Los aficionados al deporte estadounidenses que visitan la ciudad llevan mucho tiempo aprendiendo por las malas que vestir a la estatua con camisetas de colores, bufandas, gorras y cualquier cosa que se pueda encontrar en la tienda local Rally House solo ha supuesto que ese equipo sufriera una derrota aplastante en el estadio del equipo local de Filadelfia.

Philadelphia sports magic strikes again 🥊



The moment Ecuador fans put their shirt on Rocky, the outcome was inevitable 🫣 pic.twitter.com/IeqYaICygy — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) June 15, 2026

Búrlate todo lo que quieras.

La mala suerte se extendió al fútbol cuando los aficionados ecuatorianos se apoderaron de las escaleras de Rocky y cantaron, bailaron, agitaron banderas y... vistieron a Rocky con una camiseta del equipo y le ataron la bandera del país al cuello al boxeador ficticio.

No salió bien.

Amad Diallo marcó en el minuto 90 y dio a Costa de Marfil la victoria por 1-0 frente a Ecuador en su primera participación en un Mundial en doce años.

Y no va a haber revancha.

Los aficionados brasileños se dieron cuenta de lo que había pasado y uno de sus grupos de seguidores, el Movimiento Verde y Amarillo, instó a los visitantes a no llevar esa ropa.

“¡ATENCAO, TORCEDOR!“, advertía la publicación de Instagram.

Todo el mundo está pendiente.

El texto traducido decía: “¡¡¡¡Está totalmente prohibido ponerle una camiseta de Brasil a la estatua de Rocky en Filadelfia!!!!!"

Incluso Visit PA se sumó descaradamente a la diversión e intentó advertir a los extranjeros de que —al igual que Ivan Drago aprendió por las malas— no había que meterse con Rocky.

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“Innumerables equipos de football americano (me refiero fútbol —la misma pronuciación, pero otro deporte—) han vestido a la estatua de Rocky con sus colores y han acabado perdiendo", decía la publicación de Instagram. “Ecuador vistió a Rocky el fin de semana pasado. ¿Coincidencia? Por desgracia, la historia dice que no".

“¡Filadelfia está deseando recibirte! (pero Rocky no necesita tu equipación)"

Los aficionados brasileños hicieron caso a la advertencia el jueves, y decenas de ellos se reunieron frente a la estatua y alzaron los brazos en señal de triunfo, tal y como hacía Rocky tras tantos combates y tantas, tantas películas.

🇧🇷🇦🇷 Un hincha de Brasil se subió y le puso una remera de Argentina a la estatua de Rocky Balboa en Philadelphia.



¿Por qué? Hay una creencia de que este monumento es MUFA. pic.twitter.com/NaLuav75lH — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 19, 2026

Al final del día, cientos de aficionados brasileños se agolparon en las escaleras de Rocky y dejaron la estatua al descubierto. Rocky estaba acordonado como si estuviera dentro del ring y cuatro “protectores de Rocky” se situaban en cada esquina para mantener a raya a los entusiastas aficionados.

“Es un momento especial en Brasil”, afirmó Lorival Guerreiro, que había viajado desde Limeira, Brasil. “Promocionan este lugar para celebrar antes del partido. Los brasileños vienen aquí a animar a nuestro equipo”.

Cuando la estatua de bronce quedó abandonada en la escalinata tras el rodaje de las películas de “Rocky”, el museo luchó para que la retiraran. Finalmente, fue trasladada al sur de Filadelfia, antes de volver a la base de la escalinata en 2006. La estatua tuvo un gran éxito y se convirtió en un lugar de peregrinación para personas de todo el mundo.

Según el Centro de Visitantes de Filadelfia, cada año acuden a la escalinata unos 4 millones de personas, lo que la sitúa a la altura de la cercana Campana de la Libertad en cuanto a afluencia anual de visitantes. Este icono de la cultura popular se ha trasladado recientemente a la parte superior de la escalinata.

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Roberto De Freitas, natural de Porto Alegre, que ahora vive en Florida y participa en su tercer Mundial, subió las escaleras para hacerse una foto junto al que quizá sea el monumento más famoso de Filadelfia. Iba vestido con los colores de Brasil —incluso llevaba zapatillas verdes— y tenía previsto asistir al partido del viernes.

Esperaba que Brasil, pentacampeón del mundo, siguiera el ejemplo del equipo de Rocky y ganara algunos más.

“Tenemos cinco títulos”, dijo De Freitas. “Estamos intentando conseguir el sexto”.

De Freitas aún no había oído hablar de la maldición de Rocky, pero no tenía intención de tentar a la suerte en cuanto se enteró de las posibles consecuencias.

“Eso es lo que dijeron”, preguntó riendo. “Yo, desde luego, no lo voy a hacer”.

Para que conste, De Freitas afirmó que “Rocky” era su favorita de todas las películas de la saga.

La tienda de Rocky, situada al pie de las escaleras, estaba repleta de turistas que se abrían paso entre camisetas de luchadores y peluches del personaje de Mr. T, Clubber Lang. El periodista deportivo peruano Jampool Cuadros Estrada se probó una bata de Rocky mientras un cámara le seguía por la tienda para su último reportaje sobre el Mundial.

Filadelfia, donde viven cerca de 6,000 inmigrantes nacidos en Brasil, tiene una conexión bastante reciente con este país sudamericano. Los Philadelphia Eagles inauguraron la temporada en la que se proclamaron campeones de la Super Bowl con una victoria sobre los Green Bay Packers en Brasil en 2024.

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Bajo la presión de conseguir su primer título de la Copa del Mundo desde 2002, Brasil se vio superado en los primeros compases del partido y necesitó el gol de Vinícius Júnior en el minuto 32 para lograr el empate a 1-1 ante Marruecos el sábado.

Ahora Brasil debe tener cuidado con Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, que se ha clasificado para el Mundial por primera vez desde 1974 y que parte como claro perdedor, igual que Rocky.

“Brasil tiene la presión. Haití tiene la libertad”, escribió el cantante haitiano Wyclef Jean en las redes sociales. “Y a veces la libertad es lo más peligroso en el campo. ¡¡¡¡Qué ganas tengo!!!!"

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.