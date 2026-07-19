Miami Gardens, Florida. Kylian Mbappé superó a Lionel Messi como máximo goleador de la historia de los Mundiales de Fútbol, con 22 goles, tras marcar dos tantos con Francia en la derrota por 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto disputado el sábado.

Mbappé ha terminado este Mundial con 10 goles, dos más que Messi en la lucha por la Bota de Oro, que se otorga al máximo goleador del torneo. Si se mantiene por delante de Messi tras la final del domingo entre Argentina y España, se convertiría en el primer jugador en ganar la Bota de Oro en dos ocasiones.

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¡¡¡EL MÁXIMO GOLEADOR EN MUNDIALES!!! ¡¡¡MBAPPÉ!!! ¡¡¡22 GOLES!!!



Kylian firma un GOLAZO de zurda y acortan nuevamente distancias sobre Inglaterra… ¡3-4!



¿Será posible la remontada? pic.twitter.com/WhWHdqTHj5 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 18, 2026

Francia perdía por 4-0 ante Inglaterra cuando Mbappé superó al portero Dean Henderson con un remate de primera en el minuto 48. A continuación, volvió a batir a Henderson con un disparo con la izquierda desde unas 14 yardas en el minuto 66, superando así la marca de 21 goles que Messi había logrado a lo largo de su carrera.

Francia recortó distancias hasta el 4-3 con el segundo gol de Mbappé. Los Bleus perdieron la oportunidad de disputar su tercera final consecutiva del Mundial al caer derrotados ante España en las semifinales.

Mbappé marcó ocho goles y se llevó la Bota de Oro hace cuatro años en Catar, donde Francia cayó derrotada ante Messi y Argentina en la tanda de penaltis de la final.

Mbappé fue titular, y su lucha por la Bota de Oro parecía no llevar a ninguna parte cuando Francia perdía por 4-0 al descanso. Las estrellas inglesas Harry Kane y Jude Bellingham no figuraban en el once inicial de su selección, aunque Bellingham saltó al campo como suplente y marcó en los últimos compases del tiempo de descuento de la segunda parte. Terminó el torneo con siete goles, uno más que Kane.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.