East Rutherford, Nueva Jersey. Cualquiera que busque una entrada de última hora para ver a Lionel Messi y a Argentina enfrentarse a Lamine Yamal y a España en la Final del Mundial de Fútbol debe estar realmente dispuesto a rascarse el bolsillo y sacar la tarjeta de crédito con el mayor saldo posible.

Y, si fuera posible, una llave de una cámara acorazada también serviría. La entrada para la final de este domingo en East Rutherford, Nueva Jersey, es cara, por decirlo suavemente.

El sábado por la mañana, las entradas más baratas disponibles en la página web oficial de reventa de entradas de la FIFA costaban $6,411.25 y ofrecían una vista desde la grada intermedia situada detrás de la portería. Y esas entradas se agotaron a la hora del almuerzo.

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Las entradas en las esquinas de la grada superior se vendían por casi $10,000. Para estar mucho más cerca de la acción, los compradores tendrían que gastarse unos $16,000, o incluso hasta casi $60,000 por asientos especiales en la zona VIP.

Otros sitios web, como SeatGeek y StubHub, también ofrecían entradas en la grada superior a partir de unos $10,000. Algunos asientos en los niveles inferiores rondaban los $35,000.

Para algunos, puede que merezca la pena ver a Messi, considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos, intentar hacer historia frente a Yamal, una de las estrellas emergentes más brillantes del fútbol.

Argentina se disputará su cuarto título en total y el segundo consecutivo. Ningún país ha ganado dos Mundiales seguidos desde Brasil en 1958 y 1962. España ganó su único título en 2010.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.