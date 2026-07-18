Puerto Rico avanzó a la final del Centrobasket femenino tras derrotar el viernes, 90-80, a República Dominicana en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua.

La Selección Nacional buscará su quinto título consecutivo este sábado ante México, que viene de superar a Islas Vírgenes en las semifinales del torneo regional. El pase a la final del Centrobasket femenino también aseguró la clasificación de ambos países a la AmeriCup 2027.

Las boricuas perdían por 78-70 con 7:46 minutos por jugar en el cuarto parcial, pero cerraron el partido con un avance de 20-2 para darle vuelta al marcador.

La nacionalizada Imani McGee firmó un doble-doble de 19 puntos y 10 rebotes con tres tapones. Le siguieron Zaida González con 18 unidades, Jacqueline Benítez con 16, Pamela Rosado con 15 y Tayra Meléndez con 13.

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En causa perdida, la dominicana Cesarina Capellán finalizó con 22 tantos, incluidos cinco triples en 13 intentos, mientras que Yenifer Jiménez añadió 17.