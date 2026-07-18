SANTA CRUZ, Bolivia. A simple vista, las mujeres que corrían a toda velocidad, ejecutaban tiros de esquina y regateaban a las defensoras en un campo de fútbol en el este de Bolivia el viernes podrían confundirse fácilmente con jugadoras que se preparan para la Copa Mundial Femenina de la FIFA del próximo año. Sin embargo, las porteras realizan atajadas con un solo brazo, mientras que otras jugadoras se desplazan por la cancha con muletas.

Este es el primer campamento de entrenamiento de fútbol en Sudamérica para mujeres amputadas que buscan representar a sus países en la Copa Mundial Femenina de Fútbol para Amputadas de 2027. Casi tres docenas de mujeres de 10 países —entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia— se reunieron en el campo de Santa Cruz, ciudad boliviana ubicada en las tierras bajas, para cinco días de entrenamiento que concluyeron el viernes con partidos amistosos. La mayoría de las participantes perdieron extremidades debido a infecciones o lesiones traumáticas.

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Según las reglas de la Copa de Amputados, un torneo de fútbol 7, todas las prótesis deben retirarse antes del inicio del partido. Los jugadores usan muletas para correr, pero no pueden usarlas para tocar el balón. Atletas de élite de todo el mundo, incluyendo integrantes de la Selección Nacional Femenina de Fútbol para Amputados de Estados Unidos, colaboraron como entrenadores en el campamento, organizado por la Federación Mundial de Fútbol para Amputados, el organismo que rige los torneos mundiales, junto con autoridades locales y organizaciones sin fines de lucro.

“La vida de los amputados a veces puede ser difícil, pero nos adaptamos muy rápido”, dijo Amie Donathan, de 21 años, integrante del equipo estadounidense, quien nació con una sola pierna. “Sinceramente, no puedo describir lo que siento por este campamento”.

Mujeres entrenan mientras el mundo sigue la Copa Mundial de la FIFA

El entrenamiento en Bolivia, que se desarrolla mientras el mundo sigue pendiente de la última semana de la Copa Mundial de la FIFA 2026, abarcó desde el equilibrio, la coordinación y el movimiento con muletas hasta el control del balón, las tácticas y las reglas del fútbol para amputados.

Los hombres juegan fútbol internacional para amputados desde la década de 1980 y ahora compiten en una Copa Mundial cada cuatro años. Este deporte ha crecido de forma constante en las últimas décadas, especialmente en lugares marcados por la guerra como Gaza y Ruanda.

Pero el fútbol femenino celebró su primera Copa Mundial en 2024. Colombia, la anfitriona, se alzó con el título inaugural. La próxima Copa Mundial Femenina de Fútbol para Amputados tendrá lugar en Polonia en 2027, aunque la fecha y la ciudad aún no se han anunciado, según informaron los organizadores del campamento a The Associated Press.

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“El objetivo es que las mujeres con amputaciones puedan cumplir su sueño a través del deporte, a través del fútbol”, dijo Lidia Mayser, presidenta del consejo deportivo de la región de Santa Cruz, que trabaja para crear una federación nacional y conformar un equipo que represente a Bolivia en el torneo del próximo año.

Para Filomena Luna, el entrenamiento la ha ayudado a encontrar una comunidad y a disfrutar de un deporte que jamás imaginó que podría practicar. Esta madre de seis hijos perdió una pierna a los 11 años después de que una infección empeorara cuando sus padres inicialmente buscaron tratamiento con un curandero tradicional en lugar de un médico. Ahora, a sus 50 años, espera algún día representar a Bolivia en el escenario mundial.

“Esta práctica y entrenamiento me han ayudado a mejorar muchísimo”, dijo. “El fútbol es una vía de escape para mí”.