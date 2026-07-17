Nueva York. Independientemente de a qué selección apoyes en el Mundial, hay algo en lo que todos estamos de acuerdo: no hay nada mejor que una lista de reproducción temática para animarse de cara al gran partido del domingo. La Associated Press te lo pone fácil.

Tanto si esperas que Argentina se convierta en la primera selección en revalidar el título desde Brasil en 1958 y 1962, como si esperas que la joven superestrella Lamine Yamal marque un gol con España, todo el mundo sale ganando con estas 10 canciones.

Sigue leyendo a continuación y, después, escucha la lista de reproducción completa en Spotify, aquí.

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Dai Dai, Shakira y Burna Boy (2026)

Da el pistoletazo de salida a tu fiesta para ver la final del Mundial con el himno oficial de este año: “Dai Dai”, de la superestrella colombiana Shakira y el icono del afrobeats Burna Boy. La canción es la fusión perfecta de sus estilos musicales, el afrobeats y los ritmos latinos, en un tema indudablemente global y multilingüe. Tras el primer estribillo, se turnan para interpretar las estrofas, cantando por turnos, antes de unirse en un dúo. Es un mensaje de unidad y victoria.

Como dice la propia Shakira: “El fútbol es algo que une a tantas culturas y a personas de diferentes ámbitos de la vida”, declaró a la AP. “La gran responsabilidad de componer una canción para el Mundial es que tienes que crear una canción que represente los sentimientos, las emociones y la pasión de la gente”.

DNA (More Than A Game), Andrea Bocelli, David Guetta, EJAE y Megan Thee Stallion (2026)

Has leído bien la lista de artistas. En esta canción del Mundial, el tenor Andrea Bocelli, la estrella del EDM David Guetta, la cantautora EJAE, de “KPop Demon Hunters”, y la rapera Megan Thee Stallion unen fuerzas para interpretar “DNA (More Than A Game)”, un tema que trasciende los géneros. Interpretada en inglés, italiano y coreano, resulta sorprendentemente épica y transmite un potente mensaje de empoderamiento. “Porque es más que un simple juego / es nuestro ADN”, cantan a dúo Bocelli y EJAE en el estribillo.

“Es un tipo de música muy, muy alejada de las partituras que suelo interpretar habitualmente, pero a veces resulta muy agradable hacer algo diferente y descubrir nuevas atmósferas”, declaró Bocelli a la AP. “Es una canción muy alegre. Creo que transmite alegría”. Y así es.

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La Copa de la Vida, Ricky Martin (1998)

Un éxito mundial en spanglish y uno de los himnos del Mundial más adictivos de todos los tiempos: la superestrella puertorriqueña Ricky Martin dio en el clavo cuando lanzó “La Copa de la Vida (The Cup of Life)” para el torneo de 1998 celebrado en Francia.

Es el referente con el que deberían compararse todos los himnos del Mundial: desde sus inconfundibles motivos futbolísticos hasta su mambo-pop multilingüe, su implacable sección de metales y su intensidad propia de las discotecas de eurodance. ¡Ale, ale, ale!

Despechá, Rosalía (2022)

Los seguidores de la selección española conocen de sobra esta canción de ritmo rápido, una mezcla de merengue y pop, que se ha convertido en el tema de celebración del equipo tras una victoria y que suena tanto cuando marcan un gol como al final del partido.

Y ahora que los campeones del Mundial de 2010 están en la final, no es descabellado pensar que vuelva a sonar a todo volumen por los altavoces del estadio. Es una elección genial por parte de un equipo con garra, y encaja perfectamente en esta lista de reproducción.

Mi Gran Noche, Raphael (1967)

El legendario cantante español Raphael ocupa un lugar central en las celebraciones del país durante esta temporada del Mundial. “Mi Gran Noche” es solo una de las joyas de su tesoro de éxitos: un clásico del pop latino de los años 60 con un atractivo que trasciende generaciones, que suena en discotecas, bares, clubes de fútbol, programas especiales de radio y televisión, y mucho más. Hay una razón por la que ha resistido el paso del tiempo, con sus metales de big band y su alegre estribillo.

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La Roja Baila, Sergio Ramos, Niña Pastori y RedOne (2016)

¿Qué surge cuando se unen el futbolista español Sergio Ramos, la cantante de flamenco-pop Niña Pastori y el productor musical marroquí RedOne (conocido por su trabajo con Lady Gaga, Jennifer López y muchos otros)? “La Roja Baila”, el himno oficial de la selección española para la Eurocopa de 2016.

(Se traduce como “El Rojo baila”, en referencia al apodo de la selección, La Roja.) Los resultados de aquel año no fueron favorables para España, pero eso no es motivo para dejar de cantar el alegre estribillo de la canción: “España, ¡ey, ey! / Cantamos gol, gol / España, ¡ey, ey! / ¡La Roja baila!“)

La Cumbia de los Trapos, Yerba Brava (2000)

Fue la canción emblemática de Argentina en 2022, cuando ganó en Catar, y también ha sido su tema insignia en este torneo. El éxito de 2000 del grupo argentino Yerba Brava, “La Cumbia de los Trapos”, se compuso como un himno futbolístico y, como tal, se ha mantenido. Se trata de una cumbia llena de energía cuyo título hace referencia directa a “los trapos”, es decir, las banderas que ondean en los estadios argentinos.

Matador, Los Fabulosos Cadillacs (1993, remasterizado en 2008)

Cada vez que Argentina marca un gol, suena “Matador”, del grupo de ska, samba, reggae y rock Los Fabulosos Cadillacs. El éxito —con sus ritmos de candombe afroargentino, una potente sección de metales y un estribillo que invita a cantar a coro— es innegablemente animado. A primera vista, parece una canción festiva y alegre. Pero, si se analiza con más detenimiento, resulta ser una denuncia del periodo de dictadura que vivió Argentina a finales de los 70 y principios de los 80.

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Dumbai, Ca7riel y Paco Amoroso (2024)

El dúo argentino formado por Ca7riel y Paco Amoroso está creando algunas de las canciones más emocionantes del panorama musical mainstream actual. Podríamos definirlo como pop latino que desafía los géneros, repleto de estribillos pegadizos, con ritmos de trance y trap sobre bases tropicales, interpretado desde una perspectiva absurda y cómica —eso, si es que hay que ponerle un nombre—. “Dumbai” es posiblemente uno de sus temas más moderados, pero sigue siendo una divertida aventura sobre una noche de fiesta.

Waka Waka (This Time for Africa), Shakira con Freshlyground (2010)

Ninguna lista de reproducción de este tipo estaría completa sin el mejor himno de un Mundial jamás grabado: “Waka Waka (This Time for Africa)”, también interpretada por Shakira. Fue el himno oficial del Mundial de 2010 celebrado en Sudáfrica y contó con la participación del grupo sudafricano Freshlyground. La canción, con su ritmo de influencias soca y su referencia a la canción de 1986 “Zangaléwa”, grabada por la banda camerunesa Golden Sounds, consigue lo que todas las canciones del Mundial deberían lograr: tomar sonidos locales y convertirlos en globales, todo ello sin sacrificar el gancho ni el ritmo. Es una canción que se te queda grabada en la cabeza con mayúsculas.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.