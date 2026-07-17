La final del Mundial de Fútbol entre Argentina y España, que se disputará el domingo, será arbitrada por el esloveno Slavko Vinčić, dos años después de que dirigiera una final de la Liga de Campeones.

La FIFA anunció el nombramiento a última hora del jueves.

Es la segunda final consecutiva del Mundial en la que Argentina, actual campeona, contará con un árbitro europeo para enfrentarse a un rival europeo.

La FIFA ha sido objeto de críticas durante el actual Mundial por la aparente ventaja que Argentina parece haber obtenido de algunas decisiones arbitrales —entre ellas, cuando el gran futbolista Lionel Messi se libró de una tarjeta roja por una entrada violenta sobre un rival argelino—, y los seleccionadores de Egipto y Sudáfrica han denunciado la falta de coherencia en las decisiones arbitrales.

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Después de que Egipto denunciara oficialmente la parcialidad en las decisiones arbitrales durante su derrota por 3-2 ante Argentina, el director de árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, afirmó: “Nadie puede poner en duda la integridad de los árbitros de la Copa del Mundo de la FIFA”.

En los tres partidos que ha arbitrado hasta ahora en el Mundial de 2026, Vinčić ha mostrado siete tarjetas amarillas y una roja, y no ha pitado ningún penalti.

En su último partido, disputado en la ronda de los 32 hace más de dos semanas, Vinčić expulsó al ecuatoriano Piero Hincapié tras consultar las imágenes de vídeo por taparse la boca durante un enfrentamiento con un rival mexicano.

Vinčić también arbitró dos partidos de la fase de grupos: el empate a 1-1 entre Brasil y Marruecos y la victoria de Argelia por 2-1 sobre Jordania.

La épica del Bayern-Madrid

En la última temporada de competiciones europeas de clubes, el partido más destacado de Vinčić fue la victoria por 4-3 del Bayern de Múnich sobre el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Vinčić mostró tarjetas amarillas a cinco jugadores del Madrid, así como segundas tarjetas amarillas a Eduardo Camavinga por perder tiempo y a Arda Güler por protestar, lo que supuso su expulsión en los últimos compases del partido.

Esas fueron dos de las tres tarjetas rojas que Vinčić mostró en nueve partidos de la Liga de Campeones, y solo pitó dos penaltis.

Este árbitro esloveno, de 46 años, arbitró la victoria por 2-0 del Madrid sobre el Borussia Dortmund en la final de la Liga de Campeones de 2024.

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El enlace de Eslovenia

La elección de Vinčić por parte de la FIFA sorprendió a algunos observadores, dadas las tensiones existentes entre su presidente, Gianni Infantino, y la UEFA, dirigida por el abogado esloveno Aleksander Ceferin, quien tiene previsto asistir a la final en East Rutherford, Nueva Jersey.

La UEFA afirmó que la FIFA “había traspasado una línea roja” al suspender la sanción obligatoria de un partido impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun para permitirle jugar contra Bélgica en los octavos de final, y calificó la decisión de “sin precedentes, incomprensible e injustificable”.

En la cuarta jornada del Mundial, algunas federaciones de fútbol hicieron pública una carta durante una conferencia organizada por la FIFA en Miami en la que criticaban personalmente a Ceferín por un comentario que, según se informa, había hecho días antes del torneo en Eslovenia sobre la ampliación del formato de la competición a 48 equipos.

Vinčić sigue los pasos del polaco Szymon Marciniak al ser elegido para arbitrar el partido más importante del fútbol mundial. Marciniak pitó un penalti a favor de cada equipo en el emocionante empate a 3-3 de la final del Mundial entre Argentina y Francia, disputada en Catar en diciembre de 2022. Argentina se impuso posteriormente en la tanda de penaltis, en la que Marciniak mostró una tarjeta amarilla al portero Emiliano Martínez por conducta antideportiva al intentar distraer a los jugadores franceses.

La elección de Vinčić mantiene una tendencia que se ha repetido en diez Mundiales consecutivos desde 1990: se eligen árbitros europeos para las finales que se disputan fuera de Europa, y árbitros de otros continentes para las finales que se disputan en Europa. Entre ellos se encuentra el italiano Collina, el árbitro más destacado de su generación, que arbitró la victoria de Brasil por 2-0 sobre Alemania en la final de 2002 celebrada en Japón.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.