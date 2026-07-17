Lionel Messi tiene un mensaje para los detractores de Argentina: “No nos han regalado nada”.

La superestrella argentina respondió a las críticas que se han estado lanzando contra los actuales campeones del mundo por la percepción de un arbitraje favorable y de favoritismo por parte de las instituciones del fútbol. Afirmó que la capacidad del equipo para remontar desventajas en los últimos compases de los partidos, como ocurrió recientemente en la victoria en semifinales contra Inglaterra, es fruto de su palmarés y nada más.

Tras ir perdiendo por 1-0 al llegar al minuto 85, Argentina remontó el miércoles y se impuso por 2-1 a Inglaterra, lo que le permitió clasificarse para la final del Mundial.

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“Venimos de ser los mejores durante estos últimos cuatro años DUELA A QUIEN LE DUELA Y DIGAN LO QUE DIGAN. Otra vez demostramos que no es casualidad y nadie nos regaló nada”



Messi haciendo mierda a los que le bajan el precio a Argentina, lo amopic.twitter.com/bwv3xgRsEH — Modo Scaloneta 🇦🇷🏆 (@ModoScaloneta) July 15, 2026

La victoria hizo que decenas de miles de personas inundaran las calles de Buenos Aires en medio de celebraciones eufóricas, y supuso otra remontada extraordinaria que puso de manifiesto la perseverancia de un equipo que ahora está a una victoria de conseguir dos títulos consecutivos. Argentina se enfrentará a España en la final del domingo.

Argentina ya se había clasificado tras vencer a Cabo Verde y a Suiza en la prórroga, y logró una improbable victoria por 3-2 sobre Egipto tras remontar un 2-0 en contra a falta de 11 minutos para el final del tiempo reglamentario. Sin embargo, tanto el seleccionador suizo como el egipcio criticaron el arbitraje. El egipcio Hossam Hassan llegó incluso a afirmar que su equipo había sido víctima de un sistema futbolístico que favorecía a Messi y a Argentina.

Esos comentarios avivaron las críticas de los aficionados, que sostienen que el equipo de la FIFA favorecía a La Albiceleste, así como las acusaciones infundadas difundidas en las redes sociales según las cuales el organismo rector del fútbol quiere que Argentina vuelva a proclamarse campeona del mundo.

“Hemos sido los mejores durante estos últimos cuatro años, te guste o no, y digan lo que digan”, afirmó Messi tras la victoria sobre Inglaterra.

“Una vez más, nos hemos consolidado entre los dos mejores equipos del mundo. Eso demuestra que todo lo que hemos conseguido no es fruto de la casualidad y que nada nos ha sido regalado”.

El partido contra Suiza se decidió por una decisión arbitral que enfureció a quienes creen que Argentina ha sido favorecida por los árbitros del Mundial.

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Los suizos acababan de empatar el partido a 1-1 con un gol de Dan Ndoye en el minuto 67 cuando Leandro Paredes recibió una tarjeta amarilla por una entrada sobre Breel Embolo. Sin embargo, las imágenes de vídeo mostraron que el jugador suizo ya se había caído antes de que el centrocampista argentino entrara en contacto con él y, dado que Embolo ya había recibido una tarjeta amarilla anteriormente en el partido, fue expulsado y Suiza se quedó defendiéndose con 10 jugadores.

“Nos han castigado por una norma que, en mi opinión, es totalmente inaceptable”, declaró el seleccionador suizo, Murat Yakin, tras el partido. “Es muy doloroso que nos hayan eliminado de esa manera. No creo que nos lo mereciéramos hoy y, en mi opinión, mis chicos son los auténticos héroes”.

Por su parte, la Federación Egipcia de Fútbol había declarado que “no puede quedarse callada” tras lo que consideraba un arbitraje injusto y parcial en la derrota de Egipto ante Argentina.

La selección argentina no se había pronunciado sobre las críticas al arbitraje y a la FIFA. En ruedas de prensa anteriores, el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, incluso había aconsejado a los periodistas que le preguntaban sobre el tema “que no se pasaran tanto el día en las redes sociales”.

Pero tras la victoria sobre Inglaterra, los actuales campeones se recuperaron.

“Llegar a dos finales consecutivas del Mundial es algo que muy pocos consiguen, y este grupo lo ha logrado”, afirmó Messi. “Si hubiéramos perdido contra Inglaterra, habría gente que se habría puesto a decir tonterías, pero no les hemos dado esa oportunidad”.

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La semifinal del miércoles fue el último capítulo de una larga disputa que ha traspasado los límites del terreno de juego para abarcar el control británico sobre las disputadas Islas Falkland, a las que Argentina denomina Malvinas y reclama como territorio soberano.

El Gobierno británico instó el jueves a la FIFA a investigar a la selección argentina después de que los jugadores, al celebrar su victoria sobre Inglaterra, posaran con una pancarta que les habían entregado los aficionados en la que se leía “Las Malvinas son argentinas”.

Enzo Fernández reconoció que su celebración tras el gol, con el que igualó el marcador a 1-1, iba dirigida a los detractores de Argentina. El centrocampista del Chelsea se llevó primero las manos a las orejas, un gesto que en el fútbol se interpreta como un desafío a los críticos. A continuación, abrió y cerró los dedos, como invitándoles a que siguieran hablando.

“Se habló mucho; era una mezcla de euforia y frustración”, dijo Fernández.

Por su parte, Scaloni declaró en la rueda de prensa posterior a la semifinal que “ese tema de la “ayuda” siempre estará ahí; a mí no me molesta".

“Con el VAR hoy en día, es muy difícil que te ayuden; tendría que ser algo evidente a simple vista. Sabíamos que no íbamos a recibir ayuda”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.