Con el sol oculto por la niebla, los jugadores de la selección española entrenaron ayer al aire libre en el norte de Nueva Jersey, de cara a la final del Mundial de Fútbol, en unas condiciones atmosféricas peligrosas debido al humo procedente de los incendios forestales de Canadá.

No quedó claro a qué ritmo se desarrolló el entrenamiento de España. Los periodistas solo pudieron asistir a los primeros 15 minutos de lo que estaba previsto que fuera una sesión de una hora de duración en East Hanover, que comenzó a las 11:00 a.m.

El partido que PARALIZARÁ EL MUNDO.



Argentina será el rival de la @SEFutbol en la gran final de la #CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/QpE6WManT8 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 15, 2026

Argentina se quedó en la zona de Atlanta para entrenar menos de 24 horas después de remontar y vencer a Inglaterra, con lo que se clasificó para la final por segundo torneo consecutivo. Marietta, en Georgia, se encuentra lo suficientemente al sur como para evitar los efectos del incendio, cuyos humos están siendo arrastrados por el viento hacia el sureste desde el norte de Ontario, lo que ha provocado alertas desde el Medio Oeste de EE. UU. hasta el noreste.

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Las autoridades instaron a la población a quedarse en casa o a llevar mascarilla al aire libre, ya que la calidad del aire alcanzó niveles que van desde “perjudiciales para la salud” hasta “peligrosos”, lo que significa que es perjudicial para cualquier persona, independientemente de su estado de salud. Los expertos expresaron su preocupación por la celebración de entrenamientos al aire libre.

“Se trata de deportistas de alto nivel que mueven grandes cantidades de aire por sus pulmones durante cada entrenamiento y cada partido, y la verdad es que no deberían entrenar al aire libre si los niveles de calidad del aire se sitúan en rangos peligrosos debido a la contaminación atmosférica relacionada con los incendios forestales”, afirmó la Dra. Courtney Howard, médica de urgencias y responsable de la Alianza Global para el Clima y la Salud.

“Es el momento de programar un entrenamiento en el interior. Se les podría poner una mascarilla N95, pero, teniendo en cuenta que hay que asegurarse de que la mascarilla de cada uno se ajuste bien, sospecho que esa no es la mejor opción. Yo buscaría una instalación cubierta con aire acondicionado que sirviera de refugio con aire limpio”.

No se recibió respuesta inmediata a los mensajes enviados a la FIFA y a la Federación Española de Fútbol en los que se preguntaba si se había barajado esa posibilidad o si era factible. Se espera que el humo se disipe de la zona mucho antes de la final del domingo en East Rutherford, Nueva Jersey, cuyo inicio está previsto para las 15:00 horas.

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La calidad del aire en East Hanover comenzó el jueves a primera hora de la mañana con niveles “nocivos”, pero mejoró, por lo que a media tarde se situaba simplemente en niveles “nocivos para grupos sensibles”, según el sistema de monitorización “Air Now” de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. El jueves, la contaminación por partículas en Nueva Jersey superó en más de siete veces el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud. Las previsiones indican que el domingo la calidad del aire mejorará hasta alcanzar el nivel “moderado”.

El humo de los incendios forestales —que arrasan cada vez más zonas de América del Norte a medida que la Tierra se calienta— afecta a casi todos los sistemas del organismo y provoca la muerte de decenas de miles de personas al año, según demuestran numerosos estudios médicos.

Afecta al organismo de forma inmediata, provocando un repunte de los casos de asma y un aumento de las salidas de ambulancias en cuestión de horas. El humo puede provocar inflamación en diferentes partes del cuerpo, atacando a menudo los puntos más débiles de la persona, lo que a su vez puede desencadenar una serie de efectos en el sistema inmunitario al intentar combatir un irritante muy agresivo, según han señalado médicos y científicos.

“No es saludable para nadie estar expuesto al humo, sobre todo si se está haciendo ejercicio”, afirmó Mary Johnson, investigadora en salud ambiental de la Facultad de Salud Pública de Harvard. “Se intercambia más aire, por lo que se está expuesto a una mayor cantidad de contaminantes, e incluso las personas sanas, en algún momento, sufrirán algún tipo de efecto sobre su salud debido a la exposición al humo. Por lo tanto, aunque se trate de personas jóvenes y sanas, no es buena idea hacer ejercicio en este tipo de entorno”.

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Según Luke Montrose, toxicólogo medioambiental de la Universidad Estatal de Colorado, los científicos han identificado al menos 1,000 toxinas en el humo de los incendios forestales.

“Si te diera una lista, reconocerías que algunas de estas sustancias son muy nocivas y que, a menudo, están relacionadas con la combustión del gasóleo o el humo del tabaco, como el formaldehído o los compuestos orgánicos volátiles”, afirmó Montrose. “El mero hecho de que haya humo ya puede ser perjudicial”.

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La productora de vídeos sobre el clima Teresa de Miguel, desde Washington, y los cámaras de SNTV Lissette Romero, desde East Hanover (Nueva Jersey), y Max Feliu, desde Marietta (Georgia), han colaborado en este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.