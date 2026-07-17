Miami. Giannis Antetokounmpo estaba viendo jugar a Lionel Messi en las semifinales del Mundial de Fútbol esta semana, y de repente se dio cuenta de algo.

Para él, Messi es la grandeza. Y Antetokounmpo quiere seguir los pasos de Messi.

Antetokounmpo celebró el jueves su ceremonia de bienvenida a Miami en el pabellón del equipo, donde algunos aficionados coreaban su nombre mientras recorría por primera vez la pista de su nuevo equipo, tras haber dado un paseo por su nueva ciudad.

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“Necesito presión en esta etapa de mi carrera”, afirmó Antetokounmpo. “Creo que, para dar el salto al siguiente nivel, tengo que salir de mi zona de confort, y siento que Miami era el lugar donde debía estar”.

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Messi llegó al Inter de Miami hace tres años y amplió su ya extenso palmarés al ganar dos premios al mejor jugador de la Major League Soccer y otro campeonato. Antetokounmpo se ha unido ahora a él en Miami, con la esperanza de que su fichaje le reporte el mismo éxito.

“Ese es el modelo a seguir”, dijo Antetokounmpo. “LeBron James, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi… ellos marcan el camino y tú solo tienes que seguirlo, ¿no? Es difícil. Hay que ser disciplinado. Hay que dedicarse en cuerpo y alma a lo que haces, pero el camino está ahí. Y si quieres seguirlo, lo sigues. Si no quieres seguirlo, pues te vas a casa".

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No se fue a casa. Ahora está en un nuevo hogar.

Antetokounmpo fue presentado oficialmente por el Heat un par de semanas después de que Miami cerrara el traspaso que trajo al dos veces MVP, junto con Bobby Portis Jr., desde los Milwaukee Bucks a cambio de Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel’el Ware, Kasparas Jakučionis y derechos de draft.

Para los Heat, se trata de una incorporación más en la larga lista de fichajes de superestrellas realizados desde que Pat Riley asumió el cargo de presidente del equipo en 1995.

“Creo que esto forma parte de la esencia del Heat en su búsqueda de la excelencia”, afirmó Riley. “Pero no se ganan campeonatos a menos que haya grandeza tanto en la cancha como en el banquillo. ... Estoy muy ilusionado con este reto”.

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Antetokounmpo llegó a la NBA en 2013. Sus estadísticas totales hasta la fecha son: 21,531 puntos, 8,882 rebotes y 4,484 asistencias. Tanto su total de puntos como el de rebotes le sitúan en el quinto puesto de la NBA en ese periodo, mientras que en asistencias ocupa el decimotercer puesto; y esas cifras son solo parte de la razón por la que el Heat sigue considerándolo uno de los cinco mejores jugadores de la liga.

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Por si todo eso no fuera suficiente, ha sido sencillamente una pesadilla para las defensas. Nadie ha provocado más faltas a lo largo de esas 13 temporadas que Antetokounmpo, lo cual es música para los oídos del entrenador de los Heat, Erik Spoelstra.

“Hace un rato, Pat me llamó a su despacho y me miró”, dijo Spoelstra. “Me dijo: “¿Quieres entrenar a Giannis?“.

La respuesta de Spoelstra, que no se lo pensó dos veces: “Sí”.

Y entonces se marchó, a la espera de que Riley, el director general del Heat, Andy Elisburg, y el resto de la directiva cerraran el acuerdo. Cuando Antetokounmpo llegó el jueves por la mañana temprano para su primer entrenamiento como miembro de los Heat, Spoelstra lo estaba esperando.

“Solo quiero que me entrenen con dureza”, afirmó Antetokounmpo. “Prefiero que me digas la cruda verdad antes que una bonita mentira... Estoy deseando que sea él quien me entrene”.

La etapa de Antetokounmpo en Milwaukee concluyó con él como el máximo anotador, con diferencia, de la historia de la franquicia, con más de 7,000 puntos por delante del total que logró Kareem Abdul-Jabbar durante su etapa en los Bucks. Antetokounmpo es también el líder histórico de Milwaukee en rebotes y asistencias, además de ocupar el segundo puesto en la clasificación de robos de la historia del equipo.

Allí tuvo un gran éxito. Ahora quiere seguir triunfando en Miami, lo cual es una de las razones por las que Portis consideró que los Heat eran también el mejor lugar para él.

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“Las conversaciones que mantengo con Giannis siempre han girado en torno a ganar. ‘¿Dónde podemos ir para ganar? ¿Cómo podemos influir en la victoria? ¿Cómo puedes conseguir otro título? De eso es de lo que siempre hemos hablado’“, dijo Portis durante la rueda de prensa. ”No se ha tratado de nada más que de ganar... Lo único que le importa es ganar.

A juzgar por todo lo que se dice, la etapa de Giannis en Miami ha empezado con buen pie.

Antetokounmpo quedó encantado con la bienvenida que recibieron él y su mujer cuando su avión aterrizó en Miami tras ver cómo Messi y Argentina vencían a Inglaterra en Atlanta el miércoles. Dice que ya le encanta el clima de Miami (“más cálido que el de Milwaukee”, afirmó) y que no le gustan las iguanas, que están por todas partes en el sur de Florida (“esas bestias, que no se acerquen a mí”, dijo).

Riley le dijo que los Heat quieren ganar y hacerlo a lo grande. Eso era justo lo que Antetokounmpo necesitaba oír. Tiene un anillo. Quiere más.

“Hay que trabajar”, dijo Antetokounmpo. “Te lo enseñan, te muestran el camino. No es difícil. Solo hay que escuchar y abrir bien los ojos. Es algo que yo quería. Pude lograrlo una vez en mi carrera. Espero que vuelva a suceder por segunda vez”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.