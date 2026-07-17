Nueva York. El New York City FC querría fichar a Christian Pulisic para que juegue en la Major League Soccer, pero reconoce que el AC Milan no está interesado en vender al mejor jugador estadounidense.

“Si le preguntaras a cualquiera de mis 29 homólogos de toda la liga si les interesaría tener a Christian Pulisic en su equipo, estoy bastante seguro de que obtendrías 29 respuestas afirmativas”, afirmó el jueves Brad Sims, presidente del NYCFC, en un acto de la Major League Soccer para promover la reanudación de la temporada de la liga.

“¿Le encantaría a la MLS, desde el punto de vista de la liga, tener aquí a Christian Pulisic? Creo que la respuesta sería sí“, añadió Sims. ”Si el AC Milan no quiere dejarlo marchar, entonces el asunto queda descartado. Por eso, creo que, en última instancia, estamos convencidos de que Christian quiere jugar en la MLS, quiere volver a casa y, sea cual sea el momento en que eso ocurra, pensamos y esperamos que el New York City FC ocupe uno de los primeros puestos en su lista de equipos en los que le gustaría jugar".

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Pulisic, un centrocampista ofensivo natural de Hershey (Pensilvania), cumplirá 28 años en septiembre. Está a punto de comenzar su cuarta temporada de un contrato de cinco años con el AC Milan, tras haber jugado en el Borussia Dortmund entre 2016 y 2019 y en el Chelsea entre 2019 y 2023.

Pulisic suma 33 goles en 90 partidos internacionales, pero viene de un Mundial decepcionante en el que no logró marcar ningún gol y solo dio una asistencia. Debido a las lesiones, se perdió uno de los cinco partidos de Estados Unidos y tuvo que abandonar otros dos antes de tiempo. Pulisic abandonó el partido de octavos de final de la semana pasada, en el que Estados Unidos cayó derrotado ante Bélgica, tras fracturarse la pierna derecha.

“Me sentí muy bien este verano con los chicos y creía que mi nivel era alto”, declaró tras el partido. “Es una pena no haber tenido los momentos que esperaba y no haber podido ayudar al equipo a dar el siguiente paso: ganar a un equipo realmente bueno”.

Pulisic marcó 10 goles en sus primeros 15 partidos con el AC Milan la temporada pasada, pero terminó la temporada con la peor racha goleadora de su carrera, sin conseguir marcar en 19 partidos a partir del 28 de diciembre.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.