Nueva York. Una camiseta con el número 10 que lució el legendario futbolista brasileño Pelé en la final del Mundial de Fútbol de 1958 se vendió por 4.9 millones de dólares, según informó el jueves la casa de subastas Sotheby’s.

Pelé, que falleció en 2022, tenía 17 años cuando marcó dos goles en la victoria de Brasil por 5-2 sobre la selección anfitriona, Suecia, en el estadio Rasunda, y sigue siendo el jugador más joven en marcar en una final del Mundial.

Sotheby’s señaló que la camiseta que llevó la estrella brasileña es la segunda camiseta de fútbol más valiosa que se ha vendido jamás. La camiseta de Diego Maradona del partido de la “Mano de Dios” se vendió en 2022 por 9.3 millones de dólares.

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La reliquia de Pelé más valiosa hasta la fecha había sido una tarjeta coleccionable de 1958 que alcanzó los 976,000 dólares el mes pasado, según informó la casa de subastas.

Tras la final, Edson Arantes do Nascimento —más conocido como Pelé— le había regalado la camiseta hecha a mano a Dida, su compañero de habitación y de equipo.

La prenda permaneció durante décadas en poder de la familia de Dida antes de ser expuesta en un museo brasileño y, finalmente, ser adquirida en 2004.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.