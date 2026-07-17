París. Adiós, Didier. ¿Hola, Zinedine?

El seleccionador Didier Deschamps dirigirá su último partido con Francia el sábado, cuando Les Bleus se enfrenten a Inglaterra en el Mundial de Miami. El ganador se llevará el tercer puesto, un premio de consolación tras las duras derrotas sufridas en las semifinales.

Es un final decepcionante para la etapa de Deschamps, cuando muchos analistas señalaban que su delantera repleta de estrellas ganaría otro Mundial. Se espera que, en los próximos días, la Federación Francesa de Fútbol confirme a Zinedine Zidane como nuevo seleccionador de Francia.

Los años de Deschamps

Francia se proclamó campeona del mundo con Deschamps en 2018, perdió una final desgarradora en la tanda de penaltis en 2022 y se quedó corta tácticamente frente a España el martes.

PUBLICIDAD

En sus 14 años al frente del equipo, Deschamps solo ganó un gran título —aunque el más importante de todos— tras haber perdido la final de la Eurocopa disputada en casa en 2016.

Algunos expertos sostienen que se quedó corto teniendo en cuenta el talento con el que contaba Francia —entre ellos Kylian Mbappé, Paul Pogba, Antoine Griezmann y los ganadores del Balón de Oro Ousmane Dembélé y Karim Benzema—, mientras que otros aseguran que Francia se mostró notablemente consistente con Deschamps, que ahora tiene 57 años.

Sea cual sea la opinión, el próximo seleccionador de Francia tendrá que superar un listón muy alto, y contar con un gran carisma le será de gran ayuda. Como posiblemente el mejor jugador francés de todos los tiempos, y un entrenador como Zidane, que ha cosechado un enorme éxito con el Real Madrid, parece encajar a la perfección.

Aunque fueran polos opuestos como jugadores, Zidane y Deschamps están unidos para siempre por la gloria.

Deschamps, un centrocampista muy trabajador, fue el incansable capitán de la selección francesa cuando ganó el Mundial de 1998 y la Eurocopa de 2000, mientras que Zinedine fue la fuerza creativa imparable que llevó a aquel brillante equipo a nuevas cotas.

A continuación, echamos un vistazo a cómo podría ser la selección francesa con Zidane al mando

¿Qué cambiaría Zidane?

La derrota de Francia por 2-0 ante España en la semifinal del Mundial fue más contundente de lo que sugiere el marcador.

Francia quedó en evidencia tácticamente cuando se vio sometida a una presión constante debido a la fluidez del juego de los españoles. Completamente dominada en el centro del campo, Francia se equivocó de lleno con su presión. El ataque quedó neutralizado y Deschamps no tuvo ningún otro plan para darle la vuelta a la situación.

PUBLICIDAD

Deschamps ha tenido detractores a lo largo de los años —entre ellos, principalmente, Christophe Dugarry, su excompañero en la selección francesa—, quien afirmó que su enfoque era demasiado restrictivo y carecía de suficiente creatividad en el centro del campo.

Zidane, sin duda, intentará jugar de forma más ofensiva, como en su mejor época, cuando se movía por todo el campo como organizador. Michael Olise o Rayan Cherki podrían desempeñar ese papel.

Ambos tienen una gran técnica, aunque ninguno es un creador en el sentido estricto de la palabra, como lo fue Zidane. Otra opción podría ser que Dembélé se retrasara para asumir esa función, tal y como ha hecho con éxito en el París Saint-Germain.

¿El regreso de Benzema?

Zidane es un gran admirador de Benzema y se hicieron muy amigos cuando Zidane lo entrenó en el Real Madrid. Juntos ganaron tres títulos consecutivos de la Liga de Campeones entre 2016 y 2018, y Benzema se convirtió en un jugador más completo, además de un rematador implacable, bajo la dirección de Zidane. Benzema tiene 38 años y su avanzada edad podría suponer un obstáculo.

Sin embargo, teniendo en cuenta cómo Lionel Messi, que sigue desafiando el paso del tiempo, ha deslumbrado en este Mundial a sus 39 años, Zidane podría pensar que Benzema —ganador del Balón de Oro en 2022— todavía tiene algo que aportar. Sobre todo si juega más retrasado, donde pueda sacar partido de su excelente técnica y su capacidad para dar pases con buen efecto.

Los críticos de Deschamps nunca le perdonaron haber dejado fuera a Benzema durante la mayor parte de seis años, debido a la supuesta implicación de este en el escándalo de un vídeo sexual que afectó al entonces compañero de selección Mathieu Valbuena.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Francia ganó el Mundial sin Benzema.

Finalmente fue convocado a tiempo para el Campeonato de Europa de 2021, donde fue el máximo goleador de Francia con cuatro goles, y se compenetró a la perfección con Mbappé cuando ganaron la Liga de Naciones más tarde ese mismo año.

Benzema se distanció de Deschamps tras quedar descartado para el Mundial de 2022 por una lesión en el muslo, y cuestionó los hechos que motivaron su exclusión.

Sería una decisión importante por parte de Zidane volver a convocarlo, pero no es imposible.

Cinco años alejado del juego

Una pregunta es hasta qué punto estaría preparado Zidane para un cargo de tanta presión, dado que no ha vuelto a entrenar desde que dejó el Madrid tras su segunda etapa en 2021.

Sin embargo, también llegará con las pilas recargadas tras varios años alejado del estrés que conlleva el cargo de entrenador.

Si Zidane, de 54 años, asume el cargo, su primer partido sería a domicilio contra Turquía en la Liga de las Naciones el 25 de septiembre, seguido de un encuentro en Bélgica tres días después.

Los aficionados que vean el partido desde casa tendrán que esperar hasta el 2 de octubre para ver a Zidane en el Stade de France, cuando Francia se enfrente a Italia.

El último partido de Zidane como jugador con la selección francesa fue contra Italia en la final del Mundial de 2006. Marcó pronto con un penalti al estilo Panenka, antes de que un momento infame le valiera la expulsión por dar un cabezazo al defensa italiano Marco Materazzi durante la prórroga.

Francia perdió la final en la tanda de penaltis, pero el público francés perdonó rápidamente a Zidane —conocido cariñosamente como «Zizou»— por haber sido expulsado, tal era su profundo vínculo con la nación.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.