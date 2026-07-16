Lionel Messi levantó la Copa Mundial con Argentina en Catar 2022. Lo había ganado todo a nivel de clubes, pero ese era el título que le faltaba por conquistar para unirse a leyendas como Mario Kempes y Diego Maradona, quienes guiaron a la Albiceleste a sus dos primeras estrellas en 1978 y 1986.

A sus 39 años, decidió portar el brazalete de capitán por última vez en un Mundial con el sueño de darle a Argentina la cuarta. Y, aunque parezca surrealista, Messi podría ganar por segunda ocasión el trofeo que se le había escapado a lo largo de su carrera frente al país en el que construyó su leyenda con el Barcelona.

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Argentina enfrentará a España este domingo a las 3:00 p.m. en la final del Mundial en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey. Ambos oncenos avanzaron a esta etapa del torneo, luego de imponerse en unas semifinales en las que coincidieron por primera vez las cuatro mejores selecciones del ranking FIFA.

En las semifinales, Argentina volvió a completar una dramática remontada 2-1 ante Inglaterra con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los minutos finales. Fernández anotó un golazo con la derecha desde fuera del área en el minuto 85, mientras que Martínez entró como suplente y remató de cabeza en el 90+2. Ambos goles fueron asistidos por Messi.

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOL DE ARGENTINAAAAAAA!!! ¡¡¡GOOOOOOL EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS!!!



Lautaro Martínez remata de cabeza dentro del área tras una asistencia de Lionel Messi.



El campeón defenderá su corona… ¡Remontada de Argentina! ¡1-2 sobre Inglaterra! pic.twitter.com/G5kXs8cWsj — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 15, 2026

“Somos únicos, esta gente hoy nos llevó a ganar este partido”, declaró el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, luego de clasificar a la final. “La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada. Han demostrado otra vez que lo sienten como uno más”.

“Sin palabras, una alegría para nuestro país, para nuestra gente. El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme. Vamos a intentar ganar, vamos a dejarlo todo (en la final)”.

Enzo y Lautaro son los únicos integrantes de la selección de Scaloni que han marcado más de un gol, además de Messi. Su producción será necesaria este domingo frente a una España que neutralizó al peligroso tridente de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise para derrotar 2-0 a Francia en las semifinales.

“La clave de esto es el grupo, que somos una familia. El buen rollo que tenemos, como una familia. No es una casualidad que se nos esté dando así este Mundial. Hoy pensábamos que íbamos a sufrir, y es verdad que hemos sufrido, pero al final hemos ganado bien y claramente”, dijo Marcos Llorente, volante español, después del triunfo ante Francia.

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¿Cómo llegan ambos equipos a la final?

La Roja recibió apenas un gol en siete partidos gracias a su bloqueo colectivo inquebrantable y al equilibrio táctico en el mediocampo liderado por Rodri. Ese tanto que encajaron los españoles fue producto de un cabezazo de Charles De Ketelaere en los cuartos de final contra Bélgica.

La Albiceleste, en cambio, llega a la final invicta, aunque sufrió en cada fase de eliminación directa del certamen ante Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra. Aun así, los argentinos no han conocido la derrota de la mano de Messi, quien, pese a su edad, parece haber reencontrado su mejor versión.

11 Fotos Lionel Messi y la Albiceleste clasificaron a la final del Mundial con otra inolvidable victoria definida en los minutos finales.

Primer duelo entre el rey y el príncipe

El ganador de ocho Balones de Oro marcó ocho goles y repartió cuatro asistencias en siete juegos. Con esas cifras, lidera la carrera por la Bota de Oro junto Mbappé y, además, se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 21 tantos en 33 encuentros.

Ahora tendrá su primer duelo contra Lamine Yamal, la joya de 19 años que porta su número 10 en el Barcelona y está llamado a ocupar el trono que dejó el argentino cuando partió a Francia para firmar con el París Saint-Germain en 2021.

A su joven edad, Yamal atraviesa su primer Mundial con España y no ha sido un factor determinante al registrar apenas un gol y cero asistencias en siete partidos. En su lugar, el delantero Mikel Oyarzabal ha sido el referente ofensivo del onceno de Luis de la Fuente con cinco tantos, mientras que Mikel Merino y Pedro Porro acumulan dos cada uno.

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El portero francés Mike Maignan tapa un disparo de Lamine Yamal en la semifinal entre España y Francia. ( Ashley Landis )

Irónicamente, estas dos selecciones estaban pautadas a enfrentarse en la Finalissima, un partido entre el ganador de la Copa América y la Eurocopa. Por diferentes motivos, ese duelo nunca se disputó, pero ahora se llevará a cabo en la máxima cita del fútbol. De hecho, será la primera ocasión en la historia que el campeón de la Copa América y la Eurocopa se miden en la final del Mundial.

Historial entre Argentina y España

España lidera el ranking FIFA, mientras que Argentina ocupa la tercera posición, solo por detrás de Francia. La historia también refleja la paridad entre ambos equipos. en 14 enfrentamientos oficiales y amistosos, cada selección suma seis victorias y dos partidos terminaron empatados.

Para España, esta será apenas su segunda final de un Mundial. De esta manera, el domingo buscará bordar su segunda estrella tras conquistar la primera en 2010 ante Países Bajos, con un dramático gol de Andrés Iniesta en la prórroga.

Para Argentina, una victoria el domingo permitiría que la Albiceleste iguale a Alemania e Italia con cuatro Copas del Mundo. Esta será su tercera final en los últimos cuatro Mundiales, todas con Messi como capitán. En Brasil 2014 cayó ante Alemania, en Catar 2022 levantó el trofeo y ahora se medirá a España.