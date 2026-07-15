Arlington, Texas. El portero español Unai Simón salió a toda velocidad de su área para quitarle el balón a Kylian Mbappé, que llevaba a sus espaldas a una selección francesa desesperada por marcar un gol en las semifinales del Mundial.

Aunque Simón logró llegar primero y despejar el balón de cabeza, de repente se encontró con Mbappé —que comparte el liderato en la clasificación de goleadores del Mundial— entre él y la portería, mientras el delantero francés Desire DouÉ intentaba hacerse con el control del balón.

Ni siquiera en ese inusual momento de caos en los últimos minutos del partido, la sólida defensa española y el destacado portero permitieron que se marcara un gol.

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Unai Simon brilliant save in France vs Spain FIFA World Cup Semifinal game pic.twitter.com/jnJuYDvD49 — Daily Foot Vibes (@dailyfootvibes) July 14, 2026

España acabó imponiéndose a Francia por 2-0 y se clasificó para la final del Mundial el martes, 16 años después de ganar el título en la única ocasión en la que la selección había llegado tan lejos en el torneo. Fue un récord: la sexta vez que España se mantenía invicta en un Mundial, ampliado a 48 selecciones.

Después de que el balón se dirigiera directamente hacia Doué tras el cabezazo de Simón, el portero corrió de vuelta a toda prisa. Simón consiguió girar el cuerpo para quedar de espaldas a la portería y desvió el balón con un salto, sin usar las manos, en el borde del área.

Tuvo que dar varias zancadas antes de caer finalmente sobre el balón.

La racha más reciente sin encajar goles de Simón y España se produjo ante la selección número uno del ranking de la FIFA. Mbappé llegaba al partido con 20 goles en 20 partidos del Mundial.

Unai Simón has been DOMINANT 🇪🇸 pic.twitter.com/Gp7bCCS6rZ — CBS Sports (@CBSSports) July 14, 2026

El capitán de Francia se alzó con el Botín de Oro en 2022, y sus ocho goles en el torneo de este año le sitúan a la par del astro argentino Lionel Messi, el máximo goleador de la historia con 21 tantos.

“Creo que somos una gran familia, un equipo muy bueno en el que siempre buscamos lo mejor para el compañero y no nuestro propio reconocimiento”, afirmó el defensa español Pau Cubasí. “Vamos todos juntos y creo que eso, al final, es lo que nos permite ganar trofeos y partidos”,

Mbappé realizó apenas tres disparos el martes, ninguno de ellos a puerta. Francia no creó ocasiones claras de gol y perdió la oportunidad de convertirse en la tercera selección en alcanzar tres finales consecutivas del Mundial.

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“España ha sabido defenderse bien. He visto todos sus partidos y hoy lo han hecho muy bien. Han cerrado todos los espacios y, además, hemos cometido algunos errores técnicos”, reconoció el seleccionador de Francia, Didier Deschamps. “Por eso es difícil crear peligro cuando el nivel técnico está por debajo de lo esperado, sobre todo si lo comparamos con partidos anteriores”.

El único gol que Simón ha encajado en este torneo fue el que permitió a Bélgica empatar en el minuto 41 del partido de cuartos de final, en el que España se impuso por 2-1. Eso puso fin a su récord mundialista de 650 minutos sin encajar goles.

El partido de semifinales se disputó en el estadio de los Dallas Cowboys de la NFL, donde ocho días antes, en un encuentro de octavos de final, España venció a Portugal por 1-0, logrando así su sexta participación consecutiva en el Mundial sin encajar ningún gol, todo un récord. Entre ellas, Simón realizó dos paradas ante el portugués Cristiano Ronaldo, de 41 años, que disputaba el último de sus seis Mundiales.

Esa racha de partidos sin encajar goles de España en el Mundial superó el récord que compartía con Italia (1990) y Suiza (2006-10). Comenzó con un empate a 0-0 en octavos de final en 2022, cuando Marruecos pasó de ronda tras la tanda de penaltis, e incluyó un sorprendente empate sin goles ante Cabo Verde este año.

Simón había batido el récord anterior de 517 minutos consecutivos sin encajar goles durante la victoria por 3-0 ante Austria, en el partido inaugural de la fase de eliminatorias.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.