Filadelfia. Las conversaciones para que los jugadores de las Grandes Ligas participen en el torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se encuentran aún en una fase inicial, y los jugadores, acostumbrados a hoteles de primera categoría, quieren garantías sobre el alojamiento.

La Major League Baseball ha previsto una pausa prolongada de 11 días con motivo del Juego de las Estrellas. Los últimos partidos de la temporada regular antes del parón se disputarían el 9 de julio, seguidos del Juego de las Estrellas el 11 de julio, probablemente en San Francisco, y del torneo olímpico en el Dodger Stadium del 13 al 19 de julio. La temporada se reanudaría el 21 de julio.

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“En general, nuestros jugadores quieren participar en los Juegos Olímpicos. Son patriotas, y para ellos es una oportunidad especial, y queremos que tengan esa oportunidad”, afirmó el martes Bruce Meyer, presidente del sindicato, antes del All-Star Game. “Dicho esto, queremos asegurarnos de que cuenten con cosas como los desplazamientos y el alojamiento, y con lo que se merecen por ser quienes son”.

News: MLB has support from owners to allow big leaguers to participate in the Olympics for the first time, but disagreements with the MLBPA have jeopardized the players' involvement in the 2028 LA Games, sources told ESPN. All the details, free at ESPN: https://t.co/pagzqELUGW — Jeff Passan (@JeffPassan) July 14, 2026

En las negociaciones participan cinco entidades: la Major League Baseball, la Asociación de Jugadores, el Comité Olímpico Internacional, el comité organizador local LA28 y la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol.

Meyer calificó las conversaciones de incipientes.

“Nos centramos en la calidad de vida de los jugadores”, señaló Meyer.

Estados Unidos se clasificó automáticamente como país anfitrión, y la República Dominicana y Venezuela obtuvieron sus plazas gracias a su clasificación final en el Clásico Mundial de Béisbol de este año. Asia y Europa/Oceanía contarán con una plaza cada una, y la sexta nación se determinará en un torneo de clasificación final.

“Seguimos adelante con el proyecto de Los Ángeles 2028 porque lo vimos como una oportunidad única para promocionar el deporte con nuestros mejores, mejores jugadores”, comentó el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred. “Para nosotros es un esfuerzo disruptivo. Dejando el dinero a un lado, estás alterando toda tu temporada, y si vamos a asumir ese esfuerzo, queremos a nuestros mejores jugadores en el terreno de juego para que la gente vea lo grandioso que es realmente nuestro deporte”.

La MLB quiere que la participación de los jugadores sea obligatoria tanto para los que resulten elegidos como para los que sean seleccionados para futuros Juegos de las Estrellas.

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“Las propuestas que presentaron sobre cuál sería la sanción y las consecuencias para un jugador que no quisiera cumplirla nos parecieron, a nuestro juicio, excesivas”, afirmó Meyer.

Meyer afirmó que San Francisco sería la sede del Juego de las Estrellas de 2028, pero Manfred señaló que la MLB aún no ha tomado una decisión definitiva.

La MLBPA afirma que no es un objetivo federal

Meyer ofreció una breve actualización sobre la investigación federal a One Team Partners, una empresa de licencias que la MLBPA fundó junto con la Asociación de Jugadores de la NFL.

“Tenemos entendido que la MLBPA y su personal actual no son, ni han sido nunca, objeto de esta investigación en curso”, afirmó.

Árbitros robot

Manfred está satisfecho con el Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS, por sus siglas en inglés), que se puso en marcha este año y permite a los equipos impugnar las decisiones sobre la zona de strike. No hay planes de utilizar el ABS en todas las decisiones sobre bolas y strikes.

“Estamos dejando que el sistema de impugnaciones se asiente. ¿Quién sabe qué vendrá después? La verdad es que no tengo ningún plan al respecto", explicó el comisionado.

Cincinnati ha sido el equipo con mayor éxito en las impugnaciones, con un 64.4%, seguido de Arizona (62.2%), Detroit (60.4%), los Athletics (57.5%) y Texas (56.7%).

Pittsburgh había sido el equipo con el menor porcentaje de acierto, con un 41%; justo por encima se sitúan Cleveland (43.7%), los Medias Blancas (47%), Washington (47.1%) y San Francisco (48.4%).

Los clubes han tenido éxito en el 53.2 % de las 6,040 impugnaciones. Los bateadores han ganado el 47.9 % de las 2,810 impugnaciones y los defensores (receptores y lanzadores), el 58 % de las 3,230.

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Excluir a los jugadores de secundaria del draft amateur

Manfred explicó por qué la MLB ha propuesto prohibir que un jugador amateur de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico firme un contrato hasta que haya cumplido al menos 20 años antes del 1 de septiembre del año en que firme y hayan transcurrido dos años desde el año en que se graduó en el instituto.

“Entre el 70% y el 75% de nuestros jugadores son ahora universitarios”, señaló Manfred. “Esto supone un cambio drástico en la forma en que el personal de operaciones de béisbol ve a las universidades”.

La MLB también quiere animar a los jugadores a cursar estudios superiores.

“Disuadir a los jugadores de ir a la universidad… No estoy seguro de estar de acuerdo con eso, simplemente por lo que respecta al desarrollo general del ser humano".

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.