Chicago. Robert Lewandowski espera dar un gran impulso al Chicago Fire, ya que está listo para incorporarse a la MLS.

El jugador, de 37 años, que firmó un contrato de dos años con el Fire, sabía que no quería quedarse en Europa cuando su contrato con el Barcelona expiró en mayo.

“No podía imaginarme en ningún otro club que no fuera el Barcelona, por eso sabíamos que el siguiente paso sería fuera de Europa y, por supuesto, no es fácil mudarse de Europa a Estados Unidos, pero estamos muy emocionados. Pero, claro, nuestras vidas están cambiando, aunque es una nueva experiencia”, declaró Lewandowski el martes, en una rueda de prensa de presentación celebrada en las instalaciones de entrenamiento del club.

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🗣️ Robert Lewandowski : « Mon temps au Barça était venu à son terme, et après cela, je ne voulais pas continuer en Europe. »



« Je ne pouvais pas m'imaginer dans un autre club européen que le Barça. » pic.twitter.com/9cJnTlWPal — Mercato Blaugrana (@MercatoBlaugra) July 15, 2026

Lewandowski marcó 119 goles en 192 partidos con el Barcelona. Ayudó al Barcelona a ganar tres títulos de La Liga en cuatro temporadas, incluido el de este año, y un título de la Copa del Rey, el torneo nacional de España.

Lewandowski también ha disputado un récord de 167 partidos internacionales con Polonia, debutando con un gol contra San Marino en 2008, cuando tenía 20 años. Lewandowski es el máximo goleador histórico de Polonia, con 89 goles.

Lewandowski es un jugador franquicia, una de las tres plazas de plantilla que tienen los equipos de la MLS y que pueden superar el tope salarial. Está previsto que el Fire inaugure el McDonald’s Park, un estadio específico para fútbol, en 2028.

“Veo el potencial para ganar títulos con el nuevo club. Estoy muy contento porque supone un nuevo paso en mi carrera, un nuevo paso en mi vida. Ahora estamos en una buena posición, pero, por supuesto, tenemos que empezar a trabajar duro, y también espero que podamos disfrutar, una vez terminada esta temporada, de gran parte de lo que hayamos conseguido”, declaró el jugador polaco.

Incorporar a un jugador con el palmarés de Lewandowski fue una decisión obvia para el entrenador del Fire, Gregg Berhalter.

El equipo ocupa el tercer puesto de la Conferencia Este, mientras la liga se prepara para reanudarse esta semana tras la pausa por el Mundial. El Fire recibe a los Vancouver Whitecaps el jueves por la noche, y Lewandowski podría debutar con el club en ese partido.

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¡Lewa ya es del Chicago Fire! 🇵🇱🔥



Robert Lewandowski firmó como Jugador Franquicia con el Chicago Fire hasta el 2027-28. Llega como agente libre después de Barcelona y es el fichaje bomba del equipo.



Chicago tiene la comunidad polaca más grande fuera de Polonia, así que lo… pic.twitter.com/olnYTnd2EE — TVC Deportes (@TVCDeportes) July 14, 2026

“Este es un fichaje muy importante para nuestro club. Estamos encantados de incorporar a Robert al club. Estamos deseando ver cómo puede cambiar la cultura”, señaló Berhalter.

“Ahora mismo contamos con un buen equipo; creo que Robert es una pieza clave que puede ayudarnos a llegar a lo más alto”.

Se espera que Lewandowski forme una pareja de ataque con Hugo Cuypers, que es el máximo goleador de la liga con 13 goles.

“Hoy en día no es muy habitual jugar con dos delanteros, pero hemos estado trabajando duro en cómo se desarrolla el juego en el área de penalti, cómo funcionan las combinaciones y cómo se puede presionar a la línea defensiva con dos delanteros, y tenemos unos datos realmente buenos”, comentó el entrenador.

“Últimamente hemos estado marcando goles, hemos estado desarmando de verdad a la línea defensiva y no vemos ninguna razón por la que eso no pueda seguir así con Hugo y Robert juntos en el campo”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.