Bayamón. El hecho de que la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) no este en estos momentos afiliado al movimiento olímpico al parecer no causa mucha preocupación en la base del deporte y sin dudas no le resta en la opinión de algunos de que su liderato esté haciendo un buen trabajo con el desarrollo del deporte en la Isla.

La comunidad escolar del fútbol de la Isla que estuvo activa hasta el lunes en el torneo Buzzer Beater y que cuenta con cientos de atletas federados, tiene una buena opinión sobre el trabajo que hace con ese sector la FPF.

La Jugador Más Valiosa de la Copa Buzzer Beater, Valeria Luzio, es una de esas voces que cree en el trabajo de la FPF. Luzio vio acción con Tasis School de Dorado, que quedó campeona del torneo celebrado en el Complejo 2 del Bayamón Football Club el lunes.

“Pienso que la Federación lo está haciendo bien y que está ayudando en este torneo. Desde chiquita he jugado fútbol y el fútbol femenino nunca ha sido importante. Y desde este torneo ha sido increíble. Creo que la Federación lo esta haciendo muy bien por aportar al fútbol femenino”, opinó la también seleccionada nacional.

La FPF ayudó a Buzzer Beater en la logística y coordinación de los partidos con la participación de su personal liderado por José Martínez, quien es uno de los vicepresidentes federativos. Además, la FPF proveyó árbitros FIFA a ambas finales del torneo escolar.

La FPF permanece desafiliada por el Comité Olímpico de Puerto Rico. El Tribunal de Arbitraje del Deporte en Suiza falló en contra de la FPF el lunes al desestimar una apelación de la federación contra su desafiliación por el Copur. La FPF no ha mostrado interés en regresar al Copur, que ofrece con sus eventos del ciclo olímpico un taller para el desarrollo del fútbol boricua.

El sector de técnico de fútbol escolar en el torneo Buzzer Beater también tiene una buena opinión hacia la FPF. En términos generales, los técnicos opinaron que la federación hace una buena gestión y que todas las partes deben ponerse de acuerdo.

El técnico del equipo masculino de Cupeyville, Raúl Marrero, fue uno de lo que opinó luego de su partido final en el Buzzer Beater ante Cedin.

“La verdad es que creo que a Federación ha hecho un excelente trabajo a partir de la gestión del presidente Iván Rivera. De mi parte creo que la Federación ha tratado de dar grandes pasos y se han visto. No sé qué lo provoca, pero me imagino que el aspecto económico trae ese tipo de roces. Pero la verdad es que nos tenemos que poner todos de acuerdo por el bien del fútbol”, sugirió.

En términos de unidad, igual opinó el dirigente de Cedin, Manuel Elías Cardoza.

“Es una pena porque lo que queremos es que el fútbol sea cultura en Puerto Rico. Como extranjero que soy, siento y transmito el fútbol como parte de este cultura. Nos da pena y dolor”, dijo quien trabaja en el fútbol boricua desde el 2011.

Algunas personas, como padres de jugadores del Buzzer Beater, no quisieron opinar sobre el tema, ya fuera por desconocimiento o por mantenerse neutral.