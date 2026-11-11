Lamine Yamal continúa adelantando reformas estructurales y estéticas en la emblemática propiedad que perteneció a Shakira y Gerard Piqué en Barcelona.

El atacante del FC Barcelona, quien adquirió el inmueble de 11 millones de euros a finales de 2025 ($12.2 millones), busca personalizar cada espacio de la vivienda para adaptarla a su ritmo como deportista de élite y a su convivencia con su pareja, la creadora de contenido Inés García.

¿Dónde está localizada?

La propiedad se encuentra situada en Ciutat Diagonal, en Esplugues de Llobregat, una de las urbanizaciones más exclusivas y reservadas a las afueras de Barcelona.

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Este enclave garantiza altos estándares de seguridad y privacidad, motivo por el cual también es el lugar de residencia elegido por otros compañeros del plantel azulgrana.

¿Cómo es por dentro la antigua residencia de Shakira?

Diseñada originalmente en 2012 por la arquitecta Mireia Admetller, la vivienda destaca por su estilo minimalista y moderno, construida con amplios ventanales de vidrio y acabados en madera.

Con una extensión total de 3,800 metros cuadrados distribuidos en tres plantas principales y dos niveles subterráneos, el complejo cuenta con instalaciones de primer nivel:

Zonas deportivas: Cancha de fútbol privada, pista de pádel, gimnasio completo y piscinas tanto interior como exterior.

Áreas de descanso y ocio: Sala de audiovisuales para videojuegos, bodega, amplias terrazas y jardines.

Espacios familiares: Seis dormitorios, cinco baños, cocina con isla central y habitaciones independientes destinadas a recibir a familiares y amigos.

Instalaciones previas: Un antiguo estudio de grabación que utilizaba la artista colombiana durante su estancia en España.

¿Qué busca Lamine Yamal con la remodelación?

El objetivo principal del futbolista es convertir la antigua casa familiar en una residencia enfocada en el alto rendimiento deportivo y el confort cotidiano.

Las adecuaciones incluyen la actualización de las áreas de entrenamiento físico y recuperación, además de una renovación interior pensada para reflejar los gustos personales de Yamal e Inés García tras iniciar su convivencia en Barcelona.