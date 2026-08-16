El boricua Leandro Antonetti comenzó con el pie derecho su segunda temporada con el CF Estrela da Amadora, al sumar dos goles en las primeras dos jornadas de la campaña 2026-27 de la Primeira Liga de Portugal.

El delantero, de 23 años, volvió a marcar el sábado, esta vez en el empate 2-2 ante el Alverca. Antonetti abrió el marcador en el minuto 51 para darle una primera ventaja a su conjunto.

Leandro Antonetti vuelve a anotar en Portugal 🔥



Marcó de cabeza en el empate 2-2 del Estrela Amadora en casa del Alverca.



2 jornadas, 2 goles. pic.twitter.com/v14zRE6872 — FútbolPR - Fútbol de Puerto Rico (@FutbolPR) August 15, 2026

Su primer tanto de la campaña había llegado apenas una semana antes, en el debut liguero ante el Sporting Clube de Portugal. Antonetti marcó en el minuto 72 para iniciar la reacción del Estrela Amadora, que perdía 2-0 y terminó rescatando un empate 2-2.

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Con dos partidos disputados, el boricua acumula 177 minutos de acción. El equipo, en la octava posición de la tabla, vuelve al campo el domingo, 30 de este mes frente al CD Nacional.

Los tantos también tienen un significado especial para Antonetti, pues son sus primeros goles oficiales con el Estrela Amadora, onceno al que llegó en 2025.

En su primera campaña con el conjunto portugués, participó en 12 partidos y acumuló 305 minutos, pero no consiguió anotar.