La octava edición del “5K La Longa” en Orocovis fue dedicada al fondista Héctor Pagán en reconocimiento a su destacada trayectoria deportiva siendo su más reciente logro la medalla de bronce en el medio maratón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Otro de los homenajeados fue el profesor Ramón Iván Nieves Montesino, entrenador de atletismo y fundador de Próceres Runners Team.

El primero en cruzar la meta fue Alexander Torres con tiempo de 15:50, seguido por Juan Villafaña 16:02, Kevin Burgos 16:07 y Carlos Adorno 16:52.

En la rama femenina la ganadora fue Keysha Dumeng al cronometrar 19:17, seguida de Carol Burgos con 19:39, Jennifer Rodríguez con 21:06 y Yaidy Santana con 21:32.

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“Este evento no solo promueve el deporte, sino también nuestra cultura y gastronomía, atrayendo miles de turistas que disfrutan de grandes atracciones que tenemos en nuestro pueblo”, expresó en declaraciones escritas el alcalde Jesús E. Colón Berlingeri.

La carrera, en la que participaron 580 personas de 52 municipios de la isla y con punto de salida y llegada en el Coliseo Jesús M. Colón Collazo, recorrió hermosos paisajes de los barrios Gato y Barros, en el marco de la celebración del bicentenario del pueblo.

Los atletas y asistentes disfrutaron de café orocoveño, el tradicional caldo de pollo y de la variada oferta culinaria del municipio. El 5K La Longa reunió a más de 3,000 personas entre participantes y público general, convirtiéndose en una verdadera fiesta deportiva.

“Ha sido una gran experiencia para todos”, comentó el coordinador del evento, Arnaldo García.