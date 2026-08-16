Bayamón. Un tiro a media distancia de Joel Soriano faltando 17 segundos en el reloj quizá cambió el destino de los Santeros de Aguada en la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El canasto les permitió a los Santeros salir el viernes del Coliseo Rubén Rodríguez con una cerrada victoria 95-93 en tiempo extra sobre los Vaqueros de Bayamón en el tercer juego de la serie de campeonato.

En lugar de estar contra la pared con una desventaja de 0-3, Aguada tendrá este domingo la oportunidad de empatar el baile de coronación cuando reciba a los Vaqueros en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.

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“Es la oportunidad que uno se da. Les dije a los muchachos que hay muchos jugadores y equipos que quisieran una oportunidad de jugar aquí y lograr cosas bonitas”, dijo el dirigente de los Santeros, Rafael “Pachy” Cruz, después del triunfo.

“Es no dar nada por sentado y jugar todas las posiciones duro. Lo hemos hecho hasta ahora, así que nuevamente, 40 minutos colectivos para darnos esa oportunidad”, continuó.

Aguada llegó el viernes a Bayamón con el mal sabor de haber dejado escapar un triunfo que parecía tener en sus manos dos días antes. Los Santeros fallaron 10 tiros libres en total, seis de ellos en el cuarto parcial, y los Vaqueros ganaron 87-86 en la carretera.

Un revés tan doloroso como este hubiese derrumbado a cualquier otro equipo, pero Cruz, como el siete veces campeón del BSN que es, se encargó de levantar los ánimos del conjunto aguadeño para mantener vivas las aspiraciones de un robo en el “Rancho”.

“Eran 40 minutos a la vez. A veces, si tú te pones a pensar en que estás abajo y vienes de visita, te puede quitar el enfoque de lo que en realidad está pasando. Nos enfocamos en estos 40 minutos, en darnos esa oportunidad y empezar intensos desde el arranque”, comentó el entrenador de Aguada.

Con el triunfo, los Santeros se convirtieron en el segundo equipo que gana como visitante en el Coliseo Rubén Rodríguez en las últimas dos postemporadas. Los primeros fueron los Gigantes de Carolina-Canóvanas hace un mes en el primer partido de la semifinal de la Conferencia A.

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Esa noche, los Vaqueros se vieron obligados a jugar con solo dos refuerzos debido a la repentina salida de Jae Crowder antes de que comenzaran los playoffs. El viernes ocurrió algo similar. Los campeones defensores solo pudieron utilizar a los importados Jassel Pérez y Chris McCullough.

Damian Jones, centro titular de Bayamón, había sido suspendido por romper y arrojar su camiseta a las gradas tras ser expulsado del segundo partido de la final por cometer su quinta falta personal. Jones promedia 14.8 puntos, 6.3 rebotes y 1.5 asistencias por encuentro en lo que va de la postemporada.

“Definitivamente será distinto con Damian Jones de vuelta. Damian es un gran jugador que les da presencia en la pintura en ambos lados de la cancha. Tenemos que hacer los ajustes, pero creo que el colectivo defensivo es lo que nos permitirá competir con un gran equipo como ese”, indicó Cruz.

Damian Jones lanza su camiseta a las gradas tras ser expulsado del segundo juego de la final del BSN. ( BSN )

Sin la presencia de Jones, seis jugadores de Aguada terminaron con cifras de doble dígito. Rigoberto Mendoza fue el mejor con 16 puntos. Le siguieron Manny Camper con 15 unidades, Antonio Ralat con 13, Joel Soriano con 12, Iván Gandía con 11 y Jacob Wiley con 10. En cambio, la producción de la banca de Aguada fue la que marcó la diferencia en el tercer juego de la final.

La segunda unidad aportó el viernes 44 de los 95 puntos de los Santeros. Nada mal para una banca que venía de promediar 14.8 unidades en los playoffs y no anotó en el sexto partido de la final de la Conferencia B contra los Leones de Ponce.

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“He estado en esos zapatos y hay veces que uno se mantiene listo y que no te llamen puede ser frustrante, pero ahora mismo todo el mundo tiene que estar listo. A veces los llamo para situaciones específicas”, sostuvo Cruz.

“Hoy (viernes) entendía que Jase (Febres) podía aportar en el matcheo de la misma manera que Arnaldo (Toro) en un momento dado. Son rotaciones que a veces suceden y a veces no, pero todos están listos, así que orgulloso de todos”, abundó.

A defender todo el mundo

Ralat, junto a Camper, fue uno de los mejores anotadores de Aguada saliendo del banco en el tercer juego. Además de sus 13 puntos, anotó un triple en los minutos finales del cuarto periodo que ayudó a los Santeros a enviar el partido a la prórroga. No obstante, enfatizó que su defensa como colectivo será clave para ganar el domingo.

“Pachy nos dio la confianza hoy, pero yo pienso que el juego está en hacer paradas defensivas. Si nosotros hacemos paradas defensivas, tenemos oportunidad para ganar. Hay que anotar al otro lado, pero lo más importante son las paradas defensivas... Sabemos que lo podemos hacer. Esta victoria nos da confianza”, opinó el trespuntista.

Ningún miembro de los Vaqueros estuvo disponible para hablar con la prensa después del tercer partido de la serie de campeonato. El cuarto juego será este domingo a las 8:00 p.m. y será transmitido por Telemundo y las plataformas digitales de la liga.