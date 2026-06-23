La Selección Nacional de Fútbol femenino Sub-17 comenzará a finales de julio una intensa preparación de cara a su debut en la Copa Mundial de dicha categoría, que se celebrará del 17 de octubre al 7 de noviembre en Rabat, Marruecos.

Así lo informó el secretario general de la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF), Gabriel Ortiz, quien, en medio de una conversación vía telefónica con Primera Hora , detalló el plan de trabajo diseñado para el combinado boricua de cara a su histórica presencia en el certamen.

El onceno boricua se convertirá en el primer equipo de fútbol de la isla en participar en un torneo mundialista organizado por la FIFA. Aseguraron el boleto en marzo pasado durante el Premundial de Concacaf disputado en Costa Rica.

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“Ese equipo ya tiene trazado un plan de trabajo donde a finales de julio va para California, a Chula Vista, a concentrarse, que es el centro de alto rendimiento de Estados Unidos”, explicó Ortiz.

Tras esa primera etapa, el conjunto viajará en agosto a Nueva York para continuar su preparación antes de trasladarse a finales de septiembre a Valencia, España, donde disputará encuentros amistosos en las semanas previas al Mundial.

De acuerdo a Ortiz, la Federación buscará que durante las concentraciones en California y Nueva York el equipo enfrente programas universitarios y clubes de categorías superiores.

“En estas dos preparaciones estamos buscando jugar algo más relax con un buen nivel, pero siendo universidad de Estados Unidos. Chicas de 16 y 17 años, jugando ya con equipos de universidad que ya son más maduras, que eso ayuda también para la preparación", comentó.

Mientras, en España, las boricuas ya tiene confirmado al menos un rival de alto nivel.

“Canadá nos confirmó que va a estar allá también en la preparación y vamos a estar haciendo amistosos contra ellos. Son partidos que nos sirven muchísimo porque es una de las selecciones más sólidas de nuestra región”, señaló Ortiz.

Las puertorriqueñas quedaron ubicadas en el Grupo B del Mundial junto a las campeonas defensoras de Corea del Norte, Polonia y el primer clasificado de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), plaza que aún no ha sido definida.