Tokio. Busquen a Lionel Messi jugando el miércoles en Tokio cuando el Inter Miami enfrente en un amistoso al Vissel Kobe.

Y no esperen otro desastre de relaciones públicas como sucedió el domingo cuando el capitán de la selección argentina campeona del mundo se quedó en la banca todo el partido ante una selección de jugadores de la liga de Hong Kong y que molestó a miles de aficionados que pidieron que les regresaran el dinero.

Su compañero Luis Suárez también se quedó en la banca.

Messi se presentó en un hotel de cinco estrellas en Tokio el martes para su segunda conferencia de prensa desde que se unió al equipo el 7 de junio, la primera fue el 17 de agosto. Se sentó solo en un banco en el escenario con una chaqueta rosa y humildad.

Touched down in Tokyo 📌 pic.twitter.com/AZyV4njF9t — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 5, 2024

Ciertamente se nota que está bajo presión de los socios en Japón, incluyendo el Vissel Kobe en donde su excompañero del Barcelona Andrés Iniesta se convirtió en favorito de la afición antes de irse el año pasado.

“La verdad es que tengo buenas sensaciones en comparación de hace días atrás”, advirtió Messi, “dependiendo de cómo vaya (el entrenamiento) veré si puedo. Si te soy sincero, todavía no sé si podré o no, pero me siento muchísimo mejor y con muchas ganas de poder salir”.

Más tarde Messi entrenó en un suburbio en Tokio y se vio en forma, realizó los ejercicios y se movió con facilidad en una carrera en las instalaciones de entrenamiento de la Asociación de Fútbol de Japón. No habló después con los reporters.

Messi intentó explicarle a los aficionados de Hong Kong que le fue imposible jugar debido a una lesión en la ingle. Algunos sugirieron que simplemente podría haber trotado por unos minutos y que hubiera complacido a los aficionados en un partido sin importancia excepto como promoción.

“La verdad es que fue mala suerte que no pude estar en el partido de Hong Kong”, comentó y añadió que “sentí una molestia en el abductor por eso salí en el segundo partido”.

“Lamentablemente cosas del fútbol, en cualquier partido puede pasar que uno pueda tener una lesión. A mi me pasó y no pude estar en el partido de Hong Kong y es una lástima por que siempre quiero participar, quiero estar, más cuando se tratan de este tipo de partidos en los que viajamos tan lejos y que la gente está tan ilusionada por ver los partidos nuestros. Ojalá podamos volver”.

La gira internacional del Inter Miami ha sido decepcionante cuando el club intenta construir una imagen con estrellas veteranas como Messi y Suárez. En cinco encuentros en El Salvador, Dallas, Arabia Saudí y Hong Kong, el Inter tiene una victoria y ha sido superado 12-7.

La gira por Asia concluye el miércoles en el Estadio Nacional de Tokio.