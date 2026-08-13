Miami. Daniel Arcila anotó dos tantos, incluido el que significó la ventaja a los 83 minutos, y el León de México avanzó el miércoles a la fase de eliminación directa de la Leagues Cup con una victoria 3-2 sobre el Inter Miami, en un partido que marcó el regreso de Lionel Messi tras la muerte de su padre.

Messi comenzó la segunda mitad y recibió una fuerte ovación de los aficionados en el Nu Stadium de Miami. Fue su primer partido desde que su padre, Jorge, murió el sábado a los 68 años.

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El astro argentino compartió un homenaje a su padre en redes sociales el mismo miércoles, y señaló que no estaba seguro sobre su futuro como jugador.

La publicación decía: “No sé que voy a hacer sin vos, no sé como seguir. Yo sólo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”.

Jorge Messi desempeñó un papel fundamental en la carrera del crack, al fungir como su agente y encargarse de sus asuntos comerciales. Messi regresó a su natal Argentina durante el fin de semana y se perdió el cotejo que su equipo perdió por 2-1 ante Monterrey el sábado,

El miércoles, estuvo uniformado y en el banquillo antes de ingresar en lugar de Daniel Pinter al inicio de la segunda mitad.

Juan Pablo Domínguez también anotó por León, que se valió de una segunda mitad de tres goles para remontar un 1-0 en contra después de que Pinter puso al frente a Miami a los 42 minutos con una asistencia de Ian Fray.

Fue la segunda ventaja consecutiva en el segundo tiempo que el Inter Miami dejó escapar.

El colombiano Arcila marcó con un derechazo desde el centro del área a los 50, y luego colocó el gol de la ventaja más allá del alcance del portero Óscar García para su cuarto tanto del torneo.

Yannick Bright también anotó por el Inter Miami, que quedó eliminado tras ganar la Leagues Cup en 2023 y alcanzar la final el año pasado.

Las posibilidades de avanzar de las Garzas ya eran escasas. Llegó al partido en el 12do puesto de la clasificación de la MLS tras su derrota ante Monterrey.

Solo los cuatro mejores clubes de la clasificación de la MLS y los cuatro mejores de la Liga MX avanzan a los cuartos de final.

León, tras ganar sus dos primeros partidos del torneo, pasó al primer lugar de la clasificación de la Liga MX.