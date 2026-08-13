La campeona centroamericana de tiro con arco compuesto, la colombiana Sara López, se encontraba en Puerto Rico cuando el terremoto de magnitud 7.4 sacudió el pasado lunes a Colombia y afectó con fuerza a Pereira, su ciudad natal.

Desde la isla, López siguió las primeras horas de la emergencia a través de mensajes, llamadas y videos que le enviaban sus familiares y amigos.

López, quien también es esposa del presidente de la Federación de Tiro con Arco de Puerto Rico, Jean Pizarro, estaba en su residencia junto a él cuando comenzó a recibir los primeros mensajes.

“Yo estaba justo en mi casa con mi esposo. Ya estábamos preparándonos para salir a entrenar. Ahí fue cuando recibimos el mensaje de mi hermano que puso: ‘está temblando’”, contó a Primera Hora López a través de una conversación vía telefónica.

PUBLICIDAD

Su hermano, su madre y su padre le confirmaron que estaban bien.

“Están todos bien, pero como en Colombia tiembla tanto, pues se nos hace rutina”, dijo la medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Jean Pizarro y su esposa, la colombiana Sara López, se abrazan tras el oro del boricua en Santo Domingo 2026. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

Con esa información, López y Pizarro salieron hacia el campo de tiro como un día normal de entrenamiento. Durante el trayecto le comenzaron a llegar las notificaciones de videos en vivo que mostraban el impacto del sismo.

“Mi mamá mandó un audio llorando en un ataque de pánico. Mi papá mandó un video de mi casa. Se quebró la piscina por el medio. El patio casi que se rajó por el medio y comenzó a salir así como tierra hacia el aire”, relató la arquera de 31 años.

“Y ahí fue donde yo le dije a Jean fue un terremoto y comencé como a entrar en pánico. Yo ya sabía que ellos estaban bien, pero justo cuando ya estábamos llegando fue que llegó una cascada de mensajes”, sostuvo sobre el momento que comprendió que no se trataba de un temblor más.

Uno de los videos que observó mostraba el campo de tiro con arco de Pereira, un escenario que tiene un significado particular para López y que lleva su nombre.

“El segundo video es de cómo mi campo de tiros se rompe a pedazos. Y ahí fue que ya yo me tiré al piso y comencé a gritar y a llorar”, manifestó.

El espacio de entrenamiento, indicó la número siete del ranking mundial, fue un proyecto que tomó más de una década de gestiones para conseguir los recursos para su construcción.

PUBLICIDAD

“Fue un campo que duramos más de una década buscando los recursos, buscando ayudas, buscando todo y después de casi 10 años logramos que se diera que se construyera. La construcción finalizó hace año un año y medio o dos. Dos años después de la década de espera, pues verlo caerse a pedazos, duele mucho. Sé que es algo material, pero duele un montón”.

“Bastante agobiante”

Mientras recibía información sobre los daños, López todavía tenía familiares y amigos de los que no había podido conocer su situación.

“Ya sabíamos que mis padres y mi hermano estaban bien, pero me faltaba el resto de mi familia y casi hasta las 8:00 p.m. pudimos saber de las últimas personas”, mencionó.

“Fue un día bastante angustiante porque llegaban imágenes, videos y también llamadas de gente preguntando por mí. Yo aclaré que no estaba allá... Toda mi familia en el extranjero, intentando comunicarse con mi familia allá. La única conexión era ellos preguntarme a mí y yo preguntarle a ellos. Entonces se formó una cadena de información”, agregó.

Finalmente, aunque hubo infinitas pérdidas materiales, López pudo confirmar que sus familiares y amigos cercanos estaban bien. De acuerdo a las autoridades locales, la cifra de fallecidos tras la tragedia supera los 250.

“Toda mi familia y amigos cercanos están bien. Hubo pérdidas materiales, muchas pérdidas materiales en mi caso personal, cosas que se pueden reemplazar”.

López contó que uno de sus mejores amigos, también exarquero, perdió su casa y sus carros.

“Lo más doloroso para mí como Sara es mi mejor amigo, que perdió absolutamente todo”, compartió.

PUBLICIDAD

Fue la primera ocasión que la ambos ganaron oro en un mismo evento. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

López añadió que conoce de casos de personas cercanas cuyos familiares permanecen bajo los escombros.

“No tengo contacto directo con ninguna persona fallecida, pero sí conozco de personas cercanas que sus padres, sus abuelos están bajo los escombros”, aseguró.

Familia de voluntarios

Mientras intenta ayudar desde Puerto Rico, varios de sus familiares se encuentran colaborando directamente en Pereira. Su padre, quien es arquitecto, está trabajando con las autoridades en la evaluación de las estructuras afectadas.

“Él tiene moto, arrancó en su moto y está dando rondas por toda la ciudad verificando edificios. Está ayudando con la alcaldía a verificar qué edificios se salvan, cuáles hay que demoler y cuáles definitivamente hay que evacuar”, dijo.

“Mi prima está en la calle ayudando. Mis amigas todas están de voluntarias”, añadió López.

Desde la isla, López comentó que ha buscado formas de colaborar. A través de distintos contactos logró establecer una comunicación que permitió la llegada de ayuda de Mercy Chefs a su ciudad.

“En estos momentos ya tenemos las cocinas, tenemos todo en Pereira esperando. Gracias a ese amigo de tiro con arco de aquí de Puerto Rico que pudimos lograr esa conexión”, contó emocionada.

Según López, la comunidad colombiana en Puerto Rico también comenzó a organizarse para aportar, aunque todavía se espera por información sobre los mecanismos oficiales para trasladar las donaciones.

Sin pegar un ojo

De acuerdo a la atleta, la emergencia también ha dejado una carga emocional importante entre quienes sobrevivieron al sismo.

“Nadie ha dormido. Dicen que el trauma es inmenso. Si alguien está en la cama y alguien se levanta de la cama, el trauma de sentir que se mueve es inmenso”, aseveró.

PUBLICIDAD

“Tengo amigas con bebés recién nacidos. Tengo mis sobrinos también pequeños e intentar explicarle también a un niño qué es lo que pasó es muy complicado. Ellos no han podido dormir bien”, añadió.

“Mi madre bajó corriendo de un octavo piso y se siente físicamente exhausta”, sostuvo sobre su progenitora, quien se encontraba en un edificio de ocho pisos al momento del terremoto.

“Hacerlo por mi gente”

En medio de la situación, la arquera tuvo que cambiar su agenda. El plan original era que López y Pizarro viajaran a Colombia para entrenar y luego partir hacia México, donde la atleta competirá en la World Cup Final, en Saltillo.

López decidió permanecer en Puerto Rico debido a que el campo de tiro quedó afectado y, además, considera que en este momento no tendría las condiciones necesarias para entrenar en Pereira. El aeropuerto de la ciudad, a su vez, también sufrió daños.

40 Fotos El evento fue calificado por el servicio geológico local como el sismo de mayor magnitud en el país durante la última década.

“Pensamos que la decisión más concreta, es quedarme aquí, porque primero, el campo de tiro está destruido. Y segundo, yo estaría ayudando en la calle y no podría tener como mente para practicar”, comentó.

Ahora su objetivo es concentrarse en la competencia y representar a su ciudad en suelo mexicano.

“Quiero ir a este último evento del año, hacerlo por mi gente, por mi ciudad y dar lo mejor de mí. Digamos que más motivada que nunca debido a toda esa tragedia”, manifestó la arquera.

La competencia reúne a las ocho mejores arqueros de la temporada por género y modalidad. López ha participado en 11 ediciones y ha ganado nueve títulos. Su última corona fue en 2024.

PUBLICIDAD

“Este año, el reto era ganar el décimo y va a ser difícil, pero esto que ha sucedido me ha dado motivación extra para poder lograrlo”, relató.

“Nadie en el mundo tiene más más títulos de esos que yo. El objetivo era llegar al décimo, Vamos a ver si se puede lograr”, sentenció.

Después de la competencia, López tiene previsto regresar a Colombia.

Donaciones

Para quienes quieran colaborar, López hizo un llamado a utilizar los organismos oficiales para garantizar que las ayudas lleguen a las personas afectadas.

“Que las donaciones se hagan a través de canales oficiales en este momento, sería la Cruz Roja Colombiana y Mercy Chefs también va a estar recibiendo ayudas”, aseguró.

“Yo sé que con este tipo de eventos, los boricuas se identifican porque han pasado por mucho y sé que se van a solidarizar con nosotros”, concluyó López.