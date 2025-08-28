La Selección Nacional de Fútbol de Puerto Rico disputará un histórico partido amistoso contra la campeona del mundo, Argentina, el próximo 13 de octubre en el Soldier Field de Chicago, informó hoy el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

El juego también ha sido dado a conocer por la Federación Puertorriqueña de Fútbol en sus redes sociales, colocando junto a la información la frase “estamos dando un paso histórico”.

“La próxima fecha FIFA, que va a ser de amistosos en octubre... (vamos a) ponernos ya a trabajar en la logística jugando en Estados Unidos los dos partidos que hoy se van a anunciar. El primero con Venezuela en Miami en el Hard Rock. Y el segundo en Chicago con Puerto Rico”, dijo el presidente de AFA al diario Olé.

Su mensaje confirma otros reportes de prensa que le precedieron desde Argentina, incluyendo de la cadena TNT Sports Argentina, dando aviso de que el encuentro formará parte de la gira que el conjunto albiceleste realizará en Estados Unidos y que también incluye un choque el 10 de octubre ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami.

Tapia ha dicho que el plan tiene como propósito ir dando forma al plan que montará Argentina para su preparación para la Copa Mundial del 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Sobre todas las cosas ya pensando en la base del Mundial”, precisó Tapia acto seguido a haber nombrado a Puerto Rico como oponente.

Para Puerto Rico, que ocupa la posición 157 del ranking FIFA, el duelo representa una oportunidad inédita de medirse con el actual número 1 del mundo y con su capitán, Lionel Messi.

El partido llega en un momento de crecimiento para la escuadra boricua, encabezada por jóvenes figuras como Leandro Antonetti y Jeremy de León, y supone un primer acercamiento al máximo nivel del fútbol internacional.

Gestiones realizadas por Primera Hora para conocer más detalles de parte de la Federación Puertorriqueña de Fútbol no han arrojado resultados al momento.

Mientras, el portal dobleamarilla.com.ar también ha dado a conocer el partido, precisando que Argentina inicialmente se planeaba enfrentar a México y Corea del Sur, pero que problemas de agenda y complicaciones con ambas selecciones obligaron al combinado albiceleste a buscar nuevos rivales.

Argentina se prepara para la última fecha FIFA del año.