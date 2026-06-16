Dallas. El vigente campeón Argentina y Lionel Messi inician la difícil travesía en busca de un segundo Mundial consecutivo cuando el martes enfrente a Argelia. El desafío es romper el maleficio de amargos estrenos en las dos últimas ediciones.

La Albiceleste intenta hacer algo que no se ha logrado en generaciones: los únicos países que consiguieron el bicampeonato fueron Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).

Con mayoría de sobrevivientes de Catar 2022 y un Messi listo para batir el récord de seis participaciones mundialistas a los 38 años, Argentina (también campeón en 1978 y 1986) se perfila como la máxima favorita a quedarse con el Grupo J, en el que además de los africanos se alistan Austria y la debutante Jordania.

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Pero cuando los sudamericanos salgan al campo de juego del estadio Arrowhead, la casa de los Chiefs de Kansas City de la NFL, los sobrevolará el fantasma de las fallidas presentaciones en los dos últimos mundiales, también ante rivales a priori inferiores.

Islandia le arrebató un impensado empate 1-1 en Rusia 2018, con Messi malogrando un penal. Cuatro años después, Arabia Saudí batió 2-1 a los eventuales campeones.

“No estoy tan convencido de que hayamos tenido suerte”, reflexionó el técnico Lionel Scaloni a principios de año sobre la fase de grupos. “Argelia es un rival de temer”.

Lionel Messi, de Argentina. ( Butch Dill )

Argelia, dos veces campeona de África en 1990 y 2019, disputa su primer Mundial desde 2014, cuando llegó a la segunda ronda y fue eliminada por Alemania en la prórroga.

Al mando del veterano Vladimir Petkovic, originario de Bosnia, los Zorros del Desierto se apoyan en figuras con roce en el fútbol de elite: Riyad Mahrez, ex atacante del Manchester City, es el capitán y segundo máximo goleador histórico a sus 35 años. También se destacan el lateral izquierdo Rayan Aït-Nouri (Manchester City), el central Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) y el creativo Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).

El rigor físico de los africanos podría ser un problema para una Argentina que tiene varios titulares averiados: el arquero Emiliano Martínez atajará con un dedo fracturado, el zaguero Cristian Romero arrastra una larga inactividad por una lesión de rodilla, los laterales derechos Nahuel Molina y Gonzalo Montiel están recién recuperados de desgarros mientras el delantero Julián Álvarez llegó maltrecho de un tobillo.

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Al menos Messi, goleador histórico de la selección con 117 tantos, dejó atrás una fatiga muscular, pero en el epílogo de su carrera es difícil que pueda jugar con la misma intensidad del pasado.

También el martes:

Francia-Senegal en Nueva Jersey

Dispuesta a sacarse la espina de la derrota en la última final, la subcampeona mundial Francia debutará ante Senegal por el Grupo I, con su máxima figura Kylian Mbappé cuestionado por la sequía de títulos del Real Madrid en la última temporada y su comportamiento fuera de las canchas.

Con la cinta de capitán tras el retiro del arquero Hugo Lloris, los antecedentes mundialistas de Mbappé disipan cualquier duda: ha marcado 12 goles en 14 partidos, tres de ellos nada menos que en la final de Catar 2022, y está a cuatro de igualar el récord del máximo artillero histórico de la competencia, el alemán Miroslav Klose.

“Dejo que lo juzguen ustedes. Es verdad tuvo chances y que no estuvo fino de cara al arco (en los amistosos previos), pero me dijo que se guardó los goles para el Mundial y a mí eso me alcanza”, lo defendió el entrenador Didier Deschamps, quien dejará el puesto tras la Copa del Mundo.

Kylian Mbappé, de Francia, en acción durante un amistoso ante Costa de Marfil previo al Mundial. ( Jeremias Gonzalez )

El gran desafío para el técnico será administrar el poder ofensivo francés sin perder equilibrio: además de Mbappé, cuenta con el Balón de Oro Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Rayan Cherki y Marcus Thuram como variantes de ataque.

“Se trata de gestionar la frustración de quienes no inician el partido”, admitió Deschamps en una entrevista con The Guardian. “Siempre es difícil aceptarlo, porque cada jugador piensa que es mejor que quien juega en su lugar”.

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Senegal, el último subcampeón de la Copa de Africa, busca tumbar al favorito inspirado en el histórico triunfo de sus antepasados en el Mundial 2002 y con varios jugadores de origen francés formados en las selecciones juveniles Les Bleus, como Kalidou Koulibaly e Ibrahim Mbaye.

Iraq-Noruega en Boston

¿Cuántos goles anotará Erling Haaland ante Iraq en el regreso de Noruega a la máxima cita en casi tres décadas?

Esa parece ser la cuestión en el primer partido mundialista que disputará en su carrera el máximo artillero del Manchester City la última temporada en Boston por el Grupo I.

Los Leones de Mesopotamia vencieron a Bolivia en un repechaje para alcanzar su primer Mundial desde 1986, cuando perdieron sus tres encuentros. Menos productivo que su contraparte noruega, Aymen Hussein es su principal abastecedor de goles.

El delantero de Noruega, Erling Haaland, durante un amistoso ante Marruecos previo al Mundial. ( Eduardo Munoz Alvarez )

Austria-Jordania en San Francisco

La nación europea regresa a la máxima cita después de 28 años ante una Jordania que jugará su primera Copa del Mundo.

En teoría, librarán una pugna por el tercer puesto del Grupo J, si se da por descontado que el vigente campeón Argentina y Argelia aspiran al primer puesto.

Tras alcanzar las semifinales del Mundial 1954 y los cuartos de final de 1978, Austria entró al ostracismo hasta su resurgimiento de mano del técnico Ralf Rangnick tras alcanzar los octavos de final de la última Eurocopa.

“Somos un equipo muy ambicioso. Una de nuestras mayores fortalezas es que somos un grupo muy unido. Si logramos demostrarlo en el campo, tenemos lo necesario para triunfar”, destacó su capitán David Alaba, que acaba de finalizar su vínculo con el Real Madrid.