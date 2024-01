París. Thierry Henry, quien ganó la Copa del Mundo de 1998 y la Eurocopa de 2000 con Francia y es el máximo goleador de todos los tiempos del Arsenal, se sinceró sobre el hecho de que “debió haber estado en depresión” durante su carrera futbolística.

El exdelantero de 46 años dice que tuvo un ataque al principio de la pandemia de coronavirus en el que “lloraba casi todos los días”.

Henry, que ahora entrena a la selección francesa Sub-21, ha vinculado sus luchas con su pasado y su búsqueda de aprobación, ya que creció con un padre que criticaba sus actuaciones en el campo.

PUBLICIDAD

Hablando en el podcast Diario de un CEO, Henry dijo: “A lo largo de mi carrera, y desde que nací, debo haber estado en depresión. “¿Lo sabía? No. ¿Hice algo al respecto? No. Pero me adapté a cierta manera. Eso no significa que esté caminando derecho, pero estoy caminando. Tienes que poner un pie (adelante) y otro y caminar. Eso es lo que me han dicho desde que era joven. Nunca dejé de caminar. Entonces tal vez me hubiera dado cuenta. (Pero durante) COVID, dejé de caminar. No pude. Entonces empiezas a darte cuenta”.

Thierry Henry (EXCLUSIVE): "I Cried Every Single Day", Dealing With Depression, My Childhood Trauma & Fighting For My Dad's Love!



I had the pleasure of sitting down with one of the Gods of the game - Thierry Henry.



During our conversation, we discussed things that he’s never… pic.twitter.com/COSMAEvcvi — Steven Bartlett (@StevenBartlett) January 8, 2024

Henry, que anotó 228 goles en todas las competiciones en dos etapas con el Arsenal, dice que tenía una “capa” para cuando “sentía que se avecinaba una crisis” durante su carrera, así como después de retirarse en 2014, cuando estaba “tratando de encontrar una manera de ponerse la capa”.

Estuvo en el cuerpo técnico de Bélgica y dirigió al Mónaco antes de hacerse cargo del Montreal Impact a finales de 2019.

Henry dijo: “Entonces ocurrió el COVID. Estaba aislado en Montreal y no poder ver a mis hijos durante un año fue difícil”.

Durante ese tiempo estuvo “llorando casi todos los días sin motivo. Las lágrimas venían solas. ¿Por qué? No lo sé. Pero tal vez estuvieron allí durante mucho tiempo. Técnicamente, no fui yo, fui mi yo joven. Lloré por todo lo que no logré y en lo que no logré aceptación”.

Thierry Henry es al día de hoy el máximo goleador en la historia del Arsenal. ( BL )

La relación con su padre

Henry dijo que su padre era “muy exigente en ocasiones sobre cómo era yo como jugador”.

“Cuando era niño siempre decía: ‘No lo hiciste tan bien’. Entonces, obviamente, cuando escuchas eso la mayoría de las veces, eso es lo que se quedará”.

Reflexionando sobre cuando regresó a casa y estaba a punto de regresar a Montreal a principios de 2021, dijo: “Dejé mis maletas para despedirme y todos empezaron a llorar, desde la niñera hasta mi novia y los niños. Por primera vez... pensé: ‘Oh, me ven a mí, no al jugador de fútbol, no a los elogios’, y me sentí humano. Dejé mis maletas y dejé de entrenar en Montreal. Dije: ‘¿Qué estoy haciendo? ¿Vas a volver a meterte en una situación sólo por tu búsqueda de complacer a la gente? Aman a Thierry, no a Thierry Henry”. Me quedé, por primera vez me sentí humano... y me sentí bien”.