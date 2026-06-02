Un récord de 1,248 jugadores que representan a 48 naciones figura en las listas finales para el Mundial, publicadas el martes por la FIFA.

Las listas incluyen a Lionel Messi, de Argentina; Cristiano Ronaldo, de Portugal, y Guillermo Ochoa, de México, quienes competirán en el Mundial por sexta vez, un récord.

De los jugadores que participarán en 104 partidos en Canadá, Estados Unidos y México, 357 han disputado al menos un Mundial previo, mientras que alrededor de 891 estarán en el torneo por primera vez.

Las listas reflejan un amplio rango de edades, con más de 25 años de diferencia entre el jugador de mayor edad y el más joven. Craig Gordon, de Escocia, tiene 43 años y 162 días. Gilberto Mora, de México, tiene 17 años y 240 días, como uno de los 22 jugadores del grupo menores de 20 años. Siete jugadores tienen 40 años o más.

Cuatro naciones -Cabo Verde, Curaçao, Jordania y Uzbekistán- compiten en el Mundial por primera vez.

Según el reglamento de la FIFA, los reemplazos en las listas solo se permiten por lesión grave o enfermedad hasta 24 horas antes del primer partido de un equipo. Cualquier excepción debe ser aprobada por la FIFA.