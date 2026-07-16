Valentín “Colo” Barco vivió un tenso momento con Jude Bellingham tras la victoria de Argentina frente a Inglaterra. Mientras el jugador de 21 años se abrazaba con sus compañeros de equipo, de repente, el volante del Real Madrid se acercó y lo golpeó en la nuca.

Minutos antes de ese episodio, luego de que Enzo Fernández marcara un gol que consiguió igualar el partido, Barco ingresó al campo de juego con la pechera puesta y, antes de sumarse al abrazo con sus compañeros, les gritó el gol en la cara a un par de futbolistas ingleses.

Si bien la escena no fue captada por la transmisión oficial, que enfocó el festejo de Fernández, Lionel Messi y el resto del equipo en uno de los córners, quedó registrada en videos tomados por algunos hinchas desde las tribunas.

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Finalizado el partido, Bellingham lo buscó y le propinó un cachetazo en la nuca. En ese momento llamó la atención la reacción del capitán del equipo inglés porque el volante del combinado albiceleste no había jugado en el partido, por lo que no se habían cruzado en el campo de juego.

Barco lo empujó y el volante se acercó todavía más. Ambos fueron separados por Nico Paz, y Barco lo miró al inglés mientras le hacía señas, preguntándole qué estaba haciendo. Sin embargo, la intervención del jugador del Como no fue suficiente, y Nicolás Otamendi tuvo que intervenir con mayor agresión. Corrió hacia ellos y empujó a Bellingham en forma de advertencia.

Tras ello, se involucraron muchos futbolistas de ambos seleccionados en la discusión. Algunos buscaban frenar la pelea, mientras que otros argentinos se enojaron ante la reacción del inglés. El cruce terminó poco después.

La selección argentina derrotó este miércoles 2-1 a Inglaterra tras un agónico partido. Desde el comienzo, la albiceleste mostró una imagen diferente a sus partidos anteriores: presionó alto, recuperó rápido la pelota y dominó la posesión durante gran parte del primer tiempo.

Sin embargo, un error en la defensa generó el primer gol de Inglaterra. A los 54 minutos, Morgan Rogers envió un centro desde la derecha, Nahuel Molina perdió la marca en el segundo palo y Anthony Gordon apareció para empujar la pelota y establecer el 1-0.

Pero Argentina no se replegó y siguió presionando hasta encerrar al conjunto inglés en el área. La insistencia encontró premio a los 85 minutos. Tras un córner jugado rápido por Messi, Enzo Fernández recibió fuera del área y sacó un remate preciso que dejó sin posibilidades a Pickford para marcar el 1-1.

Luego, a los 91 minutos, luego de un remate al palo de Mac Allister, Messi volvió a ser decisivo con un centro con la derecha, y Lautaro Martínez apareció por detrás de todos para conectar de cabeza y decretar el 2-1.