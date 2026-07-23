El nuevo seleccionador de Francia se anunciará el próximo martes, cuando se espera ampliamente que Zinedine Zidane reemplace a Didier Deschamps.

La Federación Francesa de Fútbol informó en un comunicado que su presidente, Philippe Diallo, dará a conocer al seleccionador en una conferencia de prensa en la sede de París.

Zidane, de 54 años, no dirige desde que dejó el Real Madrid en 2021. Como entrenador, el legendario mediocampista condujo al Madrid a tres títulos consecutivos de la Liga de Campeones entre 2016 y 2018.

Deschamps estuvo al frente de Francia durante 14 años y dejó el cargo después del Mundial, donde Les Bleus cayeron en semifinales ante España.

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Francia conquistó el Mundial con Deschamps en 2018 y perdió la final por penales en 2022. Les Bleus también perdieron la final del Campeonato Europeo en casa en 2016.

Zinedine fue el creador de juego de Francia cuando la selección se adjudicó el Mundial de 1998. Marcó dos veces en la final en la victoria 3-0 ante Brasil, y brilló dos años después cuando Francia conquistó la Eurocopa. Ganó el Balón de Oro masculino en 1998.

Zidane disputó 108 partidos con Francia y anotó 31 goles, incluido un sutil penal al estilo Panenka en la final del Mundial de 2006, que Les Bleus perdió después de que él fuera expulsado en el tiempo extra por darle un cabezazo en el pecho al defensor italiano Marco Materazzi.

Los próximos partidos de Francia serán como visitante ante Turquía en la Liga de Naciones el 25 de septiembre, seguido de un encuentro en Bélgica tres días después. Luego Francia se mide con Italia en el Stade de France el 2 de octubre.