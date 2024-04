La empresa operadora del hipódromo Camarero puede reanudar su programa de carreras este jueves, según lo autoriza el Gobierno, mientras los jinetes están disponible para montar luego de atestiguar mejoras sobre la pista de carreras.

Esas posiciones de Camarero y de los jinetes es una actualización a la noticia que surgió el domingo, cuando Camarero canceló las carreras luego de la segunda carrera de ese programa por entender que las condiciones climatológicas lo ameritaban y porque los jinetes tomaron un voto de ‘no montar’ por entender que la pista estaba en condiciones peligrosas.

El programa del jueves tiene siete carreras.

Camarero puede operar el jueves con la licencia provisional que posee, dijo la directora del Negociado del Deporte Hípico, Mónica Andreu Martínez. La licencia es provisional porque Camarero tiene que someter a este jueves el informe que el negociado le solicitó sobre las condiciones de la pista.

“Las carreras no están condicionadas al informe”, dijo la directora Andreu Martínez.

Andreu Martínez reveló que el informe que debe entregar Camarero es el segundo que le solicita la Comisión. El primer informe, sometido en diciembre, no fue aprobado porque el mismo fue realizado y sometido por un empleado de Camarero, lo que afecta la trasparencia del proceso.

“No fue satisfactorio para la junta de comisionados porque no era de una persona no fuera empleado de Camarero. No cuestionamos el conocimiento de experto a la persona, pero por la transparencia del proceso, se solicitó un informe por una persona externa a Camarero”, dijo directora, quien enfatizó que, contrario a la percepción el Gobierno si ha sido diligente supervisando la industria hípica como lo demuestra el proceso administrativo que mantiene con la empresa operadora de Camarero.

Andreu Martínez, quien es licenciada de profesión, dijo que Camarero se expone a multas y/o la suspensión de la licencia provisional que posee si no entrega a este jueves el segundo informe. Este informe fue realizado por una experta en el tema que importó Camarero en marzo, durante la Semana Santa, para inspeccionar la pista.

Por otro lado, los jinetes unidos en la Confederación de Jinetes Puertorriqueños dijeron este miércoles en la tarde que están disponible a montar el jueves porque han visto mejoras sobre la pista. Pero avisaron que las condiciones peligrosas podrían volver con la lluvia que caiga sobre la pista.

“Se notó que trabajaron. Pero todos los jinetes tienen la preocupación sobre qué pasará cuando llueva. Están disponible para montar, siempre y cuando la pista no se torne peligrosa. La pista ha estado seca y la opinión de los jinetes es que la han trabajado y que las condiciones están razonables”, dijo el presidente de la Confederación, Axel Vizcarra.

Los jinetes han señalado desde marzo que la base de la pista tiene hoyos, lo que provoca malas pisadas de los ejemplares, que sufren lesiones o fracturas y desmontan peligrosamente a sus jinetes. El presidente la empresa operado de Camarero, Ervin Rodríguez, dijo que la experta que atendió en Semana Santana la pista hizo “700″ perforaciones en la superficie de la pista para revisar la base y que no encontró hoyos en la misma.

Desde los acontecimientos del domingo, la pista estuvo cerrada el lunes para que Camarero pudiera inspeccionarla y reacondicionarla. Los trabajos matinales de ejemplares por sus entrenadores y galopadores reanudaron el martes y hoy miércoles y se anticipan que continuarán este jueves.