Los jinetes puertorriqueños Irad Ortiz Jr. y Axel Concepción se adueñaron el jueves de la edición número 53 de los premios Eclipse al ganar las respectivas categorías en las que estaban nominados.

Ortiz Jr. se alzó con su quinto Eclipse de Jinete de Primera, lo que le reconoce como el mejor en su clase en la hípica de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Mientras que Concepción fue nombrado el Mejor Jinete Aprendiz del Año, una categoría en la que también era finalista su compatriota Jaime Torres.

De esta forma, Ortiz Jr. le dio a la hípica boricua su décimo Eclipse de Jinete de Primera. Además del trujillano, también han ganado Eclipses en esta categoría el retirado y legendario Ángel ‘Junior’ Cordero (1982, 1983), el activo John Velázquez (2004 y 2005), y el hermano de Ortiz, José Luis Ortiz (2017)

Como si fuera poco, es la cuarta ocasión que la hípica boricua copa los premios Eclipse en las dos categorías de jinete. La última vez que la hípica puertorriqueño copó la premiación fue en la edición 2020, cuando Ortiz Jr. y Alexander Crispín dominaron los premios.

Además de cargar el premio de Jinete de Primera, el nombre de Ortiz Jr. fue tema en gran parte de la ceremonia porque ejemplares que él montó en el 2023 también ganaron varias categorías esquinas de los Eclipse.

Fue nombrado por su monta en Midnight Olive, que ganó el Eclipse para Mejor Yegua de Velocidad, así como en Up to the Mark, que ganó el Eclipse para Mejor Caballo de Grama, y en Elite Power como Mejor Caballo de Velocidad.