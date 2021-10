El destacado jinete dominicano Inoel Beato fue confirmado para montar al tresañero Ing. Collado en la edición 53 del Clásico Internacional Del Caribe, a celebrarse el domingo 5 de diciembre en el hipódromo Camarero, informó el departamento de prensa de la Serie Hípica del Caribe 2021.

El ejemplar Ing. Collado, propiedad del establo Don Elías Tactuk, de Anselmo Tactuk, es entrenado por Nelson García, quien fue el entrenador de Quite The Issue en su primera experiencia en un evento de la Serie Hípica.

Ing. Collado es un hijo del semental irlandés Learn en la yegua Faluy, por Gallant Prospector, criado por Haras Del Mar Collection. Marcha invicto en seis salidas incluyendo su única victoria importante en el clásico Juan Pablo Duarte, tercero de la Triple Corona dominicana el pasado 17 de julio.

Por su parte, Beato, quien se inició como aprendiz en República Dominicana en 2001, fue uno de los principales jinetes en su país hasta radicarse en 2005 en Estados Unidos, donde hasta el 19 de octubre de este año cuenta con 846 victorias en 5,957 montas y $16,696,007 acumulados en premios.

Ha tenido experiencia previa activo en eventos de la Serie Hípica Del Caribe. En 2006 montó al ejemplar El Patriota, que finalizó sexto en la entonces Copa CITGO de Importados. Al año siguiente terminó séptimo en el Clásico Del Caribe sobre Matty Alou.

Más adelante finalizó tercero sobre la tresañera Impecable en la Copa Dama Del Caribe de 2016. Ese año montó al venezolano Second Chance en la Copa Invitacional de Importados y al año siguiente, en ese mismo evento, terminó octavo sobre Quite The Issue en prueba efectuada en Gulfstream Park.

El área de cuarentena de los caballos extranjeros ya está aprobada. ( Xavier Araœjo )

De acuerdo a información suministrada por Robert Sánchez, comentarista y narrador de las carreras del hipódromo Quinto Centenario de República Dominicana, este país espera contar también con la participación de los ejemplares Cadete en la Copa Confraternidad, Third Page en la Copa Lucky Cash (para hembras) y Tsunami P. para la Copa Velocidad.

La Serie Hípica Del Caribe se llevará a cabo en el hipódromo Camarero el sábado 4 y domingo 5 de diciembre y constará de seis carreras internacionales, entre ellas las copas Velocidad, Dama Del Caribe, Confraternidad, Invitacional de Importados y Lucky Cash y el Clásico Del Caribe en su edición 53.