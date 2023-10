El Establo Sonata, con sede principal en Puerto Rico y propiedad del boricua Marc Tacher, competirá en el prestigioso Breeders’ Cup de este noviembre con el caballo Arzak, el que entrena y compite en Estados Unidos, confirmó este domingo en la mañana el propio propietario.

Arzak clasificó este sábado al Breeders’ Cup con una sorpresiva victoria en el clásico Woodford, que se corrió sobre grama a 1,100 metros en el hipódromo Keeneland, en Kentucky, en donde el jinete puertorriqueño José Luis Ortiz logró dos importantes triunfos el sábado.

Arzak se clasificó específicamente al clásico Turf Sprint del Breeders’ Cup, pautado para celebrarse en noviembre en el Santa Anita de California. Arzak es entrenado por Michael Trombeta, montado por el dominicano Joel Rosario y tiene su base de entrenamiento en un establo en Maryland.

“¡Vamos para el Breeders!“, exclamó el propietario del Establo Sonata, Marc Tacher.

“Acabo de hablar con el entrenador (Michael Trombeta) y me dijo que el caballo amaneció hoy (domingo) súper bien y que la decisión era mía. Y le dije: ¡Vamos para el Breeders’! Y nos llamó el agente de Joel Rosario para comprometerse con nosotros y le dije “vamos al Breeders’ Cup’“, agregó Tacher este domingo en la mañana.

“Todo dueño sueña con tres metas: ir al Kentucky Derby y al Breeders’ Cup. Los dueños latinos soñamos con tres metas: el Kentucky, el Breeders’ y el Clásico del Caribe. Gracias a Dios hemos cumplido dos”, abundó el propietario ganador del Clásico del Caribe 2021 con Tamborero y el jinete Juan Carlos Díaz.

El Breeders’Cup es un evento anual que tiene en un programa de dos días clásicos para todo tipo de distancias, ejemplares y superficies. Le llaman los ‘Campeonatos Mundiales’ del hipismo. Reparte sobre $31 millones de premios en el programa.

Sonata es el establo líder del hipódromo Camarero y que también tiene ejemplares repartidos por Estados Unidos como es el ejemplo de Arzak, que tiene base en Maryland. Será el primer Breeders’ Cup para Sonata.

Tacher dijo que Arzak es un caballo especial. Es hijo de Not This Time. Tiene siete victorias en 23 presentaciones, incluyendo el clásico de Grado 3 Jacques Cartier en el 2022.

“Es un caballo muy especial para nosotros porque había ganado varios clásicos y este año, como en años anteriores, le doy descanso en el invierno, y no había regresado como en años anteriores. El entrenador le hizo unos ajustes y lo llevo a Saratoga (hipódromo en Nueva York) y ganó una carrera de allowance con buenos caballos y lo hizo bien y ahí decidó darle la oportundad en ir al Woodford que es una carrera que le dice a uno si tenemos un caballo para ir al Breeders’ Cup”, dijo Tacher.

Arzak venció en el Woodford a Live in the Dream, que era el ejemplar favorecido e importado desde Inglaterra para ver acción en el Breeders’ Cup. Arzak, corriendo por fuera, alcanzó a Live in the Dream en la recta final y terminó sacando tres cuerpos de ventaja con fuerza.

“Queríamos ver en dónde estábamos parados. Peleó unos fraccionales tremendos y corrió una recta final espectacular. Venía con una fuerza increíble”, describió Tacher.

Tacher agregó que no ha decidido en torno a la estadía de Arzak en Keeneland. Adelantó que con toda probabilidad el caballo permanecerá en Keeneland antes de viajar a San Anita en California para el Breeders’ Cup.

Por otro lado, el jinete Ortiz se anotó este sábado dos importantes victorias en Keeneland. Ganó el Breeders’ Futurity con Locked y el Coolmore Turf Mile con Up to the Mark. Ambas carreras fueron de Grado 1 para el entrenador Todd Pletcher.

Ambos clásicos fueron clasificatorios para el Breeders’ Cup.