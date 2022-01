La primera carrera grande de la temporada 2022 en la hípica de Estados Unidos, la Pegasus World Cup Invitational, tiene al jinete boricua Irad Ortiz montado al segundo candidato favorito de la prueba, Life if Good, quien intentará derrota al mejor caballo del mundo y favorito de las apuestas, Knicks Go.

La prueba se correrá en el hipódromo Gulfstream Park de Miami con un premio de $3 millones.

El seisañero Knicks Go es el favorecido 6-5 para ganar la carrera de Grado I a una distancia da 1 1/8 de milla sobre tierra. Esta semana, Knicks Go fue escogido Caballo del Año 2021 en base a unas puntuaciones que reciben carreras de Grado 1 alrededor del mundo. Knicks Go ganó entre otras carreras del 2021 la Pegasus y el Breeders’ Cup Classic. Llegó cuarto en la Saudi Cup.

Knicks Go es montado por el dominicano Joel Rosario, quien es el favorito para cargar este febrero con el premio Eclipse de la temporada 2021.

Life if Good, de cuarto años, es el segundo candidato en 7-5. Tiene cuatro victorias de grado, todas en carrera de una milla o más, incluyendo el triunfo el Breeders’ Cup Mile con la monta de Ortiz.

The official post positions for the #PegasusWorldCup (G1) presented by @1stbet. pic.twitter.com/qZ8RFpWbAz — Pegasus World Cup (@PegasusWorldCup) January 25, 2022

Y salió favorecido con el puesto de salida anunciado el martes para la Pagasus. Life is Good, entrenado por Todd Pletcher, partirá por el puesto 4, mientras que Knicks Go arrancará por la valla en el puesto 1. Knicks Go es entrenado por Brad Cox.

La monta de Ortiz estuvo en duda la semana pasada, luego de que sufriera una contusión en su rodilla derecho que le dejó fuera de acción en la segunda y tercera semana de enero.

También en la Pegasus Invitational, el jinete boricua Edwin González tendrá la monta del tercer candidato, Sir Winston, quien ganó el Belmont Stakes en el 2019.

El programa del sábado en Gulfstream incluye otras cinco carreras de grado encabezadas por el Pegasus Turf, que se corre en grama a 1 1/8 de milla y en que Ortiz lleva al favorito y campeón defensor, Colonel Liam. La carrera de Grado 1 tiene un premio de $500,000.