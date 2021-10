Irad Ortiz, hijo, sabe en este momento de la temporada que su reinado Eclipse como el jinete más destacado de la hípica estadounidense va a depender de lo que ocurra en el Breeders’ Cup, que se celebra en California el mes próximo.

Atrás por dos millones de dólares al día de hoy del liderato en dinero producido por sus montas en la temporada 2021, Ortiz necesitará un productivo Breeders’ Cup, que reparte $31 millones en 14 pruebas divididas entre el sábado 6 y domingo 7 de noviembre en el hipódromo Del Mar en California, para posicionarse de nuevo en el tope.

“Eso se va a decidir en el Breeders’ Cup”, afirmó Ortiz.

Ortiz ha ganado tres veces corridas el premio Eclipse. Junto a su hermano José Luis suman cuatro Eclipses consecutivos desde el 2017.

Sin la acción de este jueves en los hipódromos de Estados Unidos, Ortiz está segundo en la estadística de dinero producido con $23,745,808. El líder lo es el dominicano y futuro miembro del Salón de la Fama, Joel Rosario, con $25,816,059. Tercero se encuentra el panameño Luis Sáez con $21,754,214.

La estadística de dinero es el principal criterio en la selección del Eclipse.

Además de Ortiz, otros tres boricuas están entre los mejores 10 en dinero producido en Estados Unidos. Le siguen José Luis Ortiz, John Velázquez y Manuel Franco.

Irad tiene 12 montas en el Breeders’ Cup y si gana varias de esas puede recuperar terreno. Entre esas se destaca la yegua mexicana Letruska, que es al día de hoy la favorecida para ganar la prueba Distaff, que es de $2 millones en premios. También se destaca Life is Good en la prueba Mile Dirt, que es de $1 millón en premios.

Ortiz también menciona con opciones a Commandperformace en el Juvenile de $2 millones en premios, así como a Special Reserve en el Dirt Sprint de otros $2 millones.

Pero en la carrera más importante y millonaria, el Breeders’ Cup Classic, tiene a Tripoli, que no es uno de los favorecidos ante por ejemplo Knicks Go, que es el caballo de Rosario. El Breeders’ tiene premios de $6 millones. Otro de los favoritos en esa prueba es Essential Quality, que irá con Sáez.

Ortiz ha ganado dos veces corridas el premio Bill Shoemaker como el jinete más destacado del Breeders’ Cup. En la edición del 2019 ganó cuatro pruebas, incluyendo el Classic con Vino Rosso.

Irad Ortiz Jr. celebra a bordo de Vinno Rosso su victoria en el Breeders Cup Classic que le aseguró el premio Eclipse del 2019. ( Gregory Bull )

El boricua llega a esta edición del Breeders’ como el líder en victorias en Estados Unidos con 295 triunfos. Si cierra el año como líder, llegaría a cuatro temporadas consecutivas ganando esa estadística.

Tal vez no sea suficiente lo que logre en este Breeders’ Cup para ascender al primer lugar de la estadística de dinero producido en el 2021, sobre todo porque Rosario también tiene buenas montas en el evento y ha tenido un año espectacular en que ha ganado sobre 40 carreras de grado en el 2021.

Ortiz razona que, si no logra el Eclipse, será porque los otros tuvieron una buena temporada, no porque la suya fue pobre.

“Joel tiene la delantera y un excelente año. Luis Sáez también ha tenido un buen año. Yo no me quejo; he tenido un buen año. Estoy agradecido con Dios”, dijo Ortiz, quien vivió una aparatosa caída en Belmont Park en junio.