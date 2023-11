Arcadia, California. White Abarrio, bajo la monta del puertorriqueño Irad Ortiz Jr., tomó la delantera en la parte superior de la recta final y logró una victoria por un cuerpo en el Breeders’ Cup Classic de $6 millones el sábado, impulsando al entrenador Rick Dutrow de regreso a la cima después de su 10 años de exilio del deporte.

Un Dutrow celebrante abrazó a todos los que pudo en el círculo de ganadores antes de abrazar a White Abarrio. Anteriormente ganó el Clásico en 2005 con Saint Liam.

“Se siente increíble”, dijo Dutrow. “Me encanta.”

Bob Baffert, el líder en ganancias entre los entrenadores de la Breeders’ Cup, quedó en blanco en nueve carreras durante dos días del 40mo campeonato mundial en su pista local.

El entrenador Bill Mott ganó tres carreras líderes, mientras que Ortiz Jr. lideró a todos los jinetes con tres victorias.

Montado por Ortiz Jr., White Abarrio corrió 1 1/4 de milla en 2:02.87. Expulsado como favorito 5-2, el potro gris pagó $7.20 en banca de primera.

“Pensé que era un ganador durante toda la pista”, dijo Dutrow.

Irad Ortiz Jr. tira flores al aire celebrando la victoria. ( Mark J. Terrill )

Arabian Knight tomó la delantera desde la puerta de salida y lideró el campo de 12 caballos con Saudi Crown en segundo lugar y White Abarrio nuevamente en tercer lugar.

En la curva más lejana, Saudi Crown retrocedió y White Abarrio avanzó para desafiar a Arabian Knight, rápidamente tomando el control y ampliando su ventaja en la recta final.

“Me encanta estar rodeado de buenos caballos como ese”, dijo Dutrow. “Te hace sentir como un buen jinete. Eso es lo que siempre quise ser”.

Dutrow regresó a entrenar a principios de este año después de cumplir una suspensión de 10 años por parte de los funcionarios de carreras de Nueva York por un historial de infracciones. El hombre de 64 años entrenó a Big Brown para lograr victorias en el Kentucky Derby y el Preakness de 2008, pero el potro terminó último en el Belmont para poner fin a su apuesta por la Triple Corona. La controversia encontró a Dutrow cuando admitió darle regularmente esteroides anabólicos a Big Brown y otros caballos en su establo.

“No siento que haya vuelto a estar en la cima”, dijo Dutrow. “Siento que el caballo blanco está y simplemente estoy dando vueltas alrededor de él. Tan pronto como tenga un establo como Todd (Pletcher) y Chad (Brown), sentiré que estoy de nuevo en la cima. Ahora mismo siento que tengo suerte de estar cerca de él”.

Derma Sotogake, criado en Japón, fue segundo y Proxy tercero. Arabian Knight, entrenado por Baffert, fue cuarto. El Clásico perdió al ganador del Belmont Stakes, Arcangelo, debido a un problema en el pie. Mage, ganador del Derby de Kentucky, también estaba desaparecido después de tener fiebre.

Dutrow ensillaba a White Abarrio apenas por tercera vez. El potro de 4 años fue entrenado previamente por Saffie Joseph Jr., pero los dueños lo trasladaron al granero de Dutrow después de que dos de los otros caballos de Joseph murieran esta primavera y a Joseph se le prohibiera participar en carreras en varios estados.

“Conozco a Rick desde hace mucho tiempo. Sé exactamente de lo que es capaz”, dijo el copropietario Mark Cornett. “Este caballo fue hecho a medida para él”.

En la Dirt Mile de $1 millón, Cody’s Wish remontó desde el último lugar y sobrevivió a una investigación de los comisarios para defender su título.

Montado por Junior Alvarado, Cody’s Wish corrió la distancia en 1:35.97. Expulsado como favorito 4-5, el caballo de 5 años pagó $3.60 para ganar.

Cody’s Wish se batió en duelo con el líder National Treasure en la recta final. Cody’s Wish chocó dos veces con National Treasure y el jockey Flavien Prat antes de que el ganador del Preakness hiciera contacto con Cody’s Wish, lo que desencadenó la investigación.

“Justo cuando llegué al Tesoro Nacional, sé que él salió y trató de encontrarse con mi caballo”, dijo Alvarado. “Creo que mi caballo se sentía un poco peleado y trató de ir detrás del otro caballo”.

Mientras los fanáticos coreaban “¡Cody! ¡Cody!”, los comisarios estudiaron las repeticiones de video durante siete minutos mientras los dos caballos caminaban en círculos en la pista, esperando ver cuál de ellos se tomaría una foto en el círculo de ganadores.

Fue el Cody’s Wish por una nariz.

Baffert, que entrena a National Treasure, asintió con la cabeza al final, aparentemente sabiendo que había perdido por el mínimo margen en las carreras de caballos.

La victoria aseguró un final de libro de cuentos para Cody’s Wish en su última carrera antes de retirarse. Ganó 11 de 16 largadas en su carrera, incluidas ocho en carreras clásicas, y más de $3,1 millones en ganancias.

Esperando en el círculo de ganadores durante la investigación estaba Cody Dorman, un adolescente que tiene un raro trastorno genético y usa silla de ruedas. Él y el caballo se conocieron por primera vez durante una visita de Make-A-Wish a una granja de Kentucky cuando Cody’s Wish era un potro en 2018. Cody’s Wish se acercó a la silla de ruedas de Dorman y puso su cabeza en el regazo del niño, creando un vínculo conmovedor.

“Creo que ese caballo probablemente salvó la vida de Cody de muchas maneras”, dijo Kelly Dorman, el padre del niño. “Sé que él y el caballo han mejorado muchas vidas”.

La familia Dorman estuvo presente el año pasado cuando Cody’s Wish ganó la Dirt Mile por cabeza en Keeneland, y se unieron a Mott para celebrar nuevamente.

En otras carreras:

— Auguste Rodin, un destacado niño de tres años de Europa, le dio al entrenador irlandés Aidan O’Brien una séptima victoria récord en el Turf de $4 millones. Ryan Moore guió a Auguste Rodin a una victoria por medio cuerpo. como t