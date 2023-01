El jinete Juan Carlos Díaz llegó a 18 títulos de jinete campeón en el hipódromo Camarero, mientras que el entrenador Edwin Díaz, hijo, y el Establo Sonata extendieron su dominio en sus respectivos sectores dentro de la hípica boricua.

El jinete Díaz ganó la estadística de triunfos con 272 primeros lugares, incluyendo nueve clásicos con ejemplares como El Salsero, Don Cheo y Conclusive. En segundo lugar llegó, luego de una gran temporada, Joshua Navarro con 141 victorias, seguido por Jorge I. Vélez con 100.

Fue el décimo octavo título para el jinete Díaz, quien está en camino en el 2023 para llegar a los 6,000 triunfos de por vida. Díaz es el único jinete en la hípica boricua con al menos 4,000 primeros lugares.

Don Cheo fue uno de los nueve ganadores clásicos que Juan Carlos Díaz montó en el 2022. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Por otro lado, el entrenador Díaz, hijo, conquistó su cuarto título en las últimas seis temporadas de Camarero al conseguir 102 en el 2022. En segundo lugar llegó Ricardo Negrón con 83 primeros lugares y tercero Ramón Morales con 77 triunfos.

“Adiós a un 2022 lleno de aprendizajes y retos. Aún así me siento satisfecho de los logros obtenidos. Agradecido con el equipo que en altas y bajas se mantuvieron firme a mi lado. Y a todo los dueños que me apoyaron y me apoyan, Gracias a todos. Grandes cosas vienen para nuestro equipo Ready esperando un 2023 lleno de muchas metas y oportunidades. Bendiciones y cosas buenas para todos en este nuevo año que se acerca”, escribió Díaz, hijo en su página de Facebook.

En su carrera que inició en el 2009, Díaz, hijo, tuvo en el 2022 el mayor número de ejemplares ensillados (389) y de ganancias ($709,058.40). El título del 2022 lo suma a los ganados en el 2017, 2018 y 2021.

El Movimiento fue uno de los principales ejemplares de Díaz, hijo con su victoria clásica en el Puerto Rico Futurity. ( Suministrada/Camarero )

Mientras, Sonata Stable, del Marc Tacher, ganó su sexto título corrido al conseguir 90 primeros lugares en 263 presentaciones, incluyendo 12 clásicos con ejemplares como Comisionado y Luna Fortis.

Segundo llegó Aquino Stable con 41 primeros lugares, mientras que Punisher EGR Stable Corp finalizó tercero en la estadística con 27 triunfos.