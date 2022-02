ARCADIA, California. Knicks Go ganó el premio Caballo del Año y honores como caballo mayor de tierra en los Premios Eclipse el jueves, y Brad Cox ganó por segundo año consecutivo el premio como mejor entrenador en una ceremonia realizada en Santa Anita.

Ganador de la Pegasus World Cup y Breeders’ Cup Classic, Knicks Go recibió 228 de los 235 posibles votos de primer lugar para Caballo del Año. El ejemplar criado en Maryland, propiedad de Korea Racing Authority y entrenado por Cox, ganó cinco carreras en siete aperturas como cincoañero el año pasado.

Knicks Go lideró a todos los caballos norteamericanos en ganancias totales el año pasado con $7,324,140. Fue retirado como semental luego de terminar segundo en el Pegasus World Cup del mes pasado.

PUBLICIDAD

Essential Quality, otro de los caballos de Cox, fue nombrado tresañeros del año. Ganó el Belmont y el Travers Stakes en Nueva York, y terminó detrás de Medina Spirit en el Kentucky Derby y el Breeders’ Cup Classic en sus únicos dos encuentros.

Cox estableció un récord de ganancias para América del Norte para entrenadores el año pasado con $31,001,731. Ganó 269 carreras, incluidos 30 eventos de grado.

El entrenador Bob Baffert obtuvo una victoria: Corniche como dosañero macho.

Medina Spirit, ganador del Kentucky Derby del año pasado y entrenado por Baffert, fue nominado como macho tresañero. El potro arrojó resultados positivos a una prueba de drogas posterior a la carrera por una sustancia que es legal pero que no está permitida el día de la carrera en Kentucky. Como resultado, Baffert fue suspendido por Churchill Downs y no se le permite ingresar a ningún caballo en el Derby de este año y de 2023. Medina Spirit murió luego de un entrenamiento en Santa Anita el 6 de diciembre.

En otros premios, Echo Zulo ganó potranca dosañera; Malathaat ganó el de tresañera; Ce Ce ganó la velocista femenina; Letruska ganó a la hembra de tierra mayor; Jackie’s Warrior ganó velocista entre los machos; Yibir, criado en Gran Bretaña, ganó el caballo de césped macho; Loves Only You, criado en Japón, ganó la yegua de césped; y The Mean Queen, criado en Irlanda, ganó el caballo de carreras de obstáculos.

En los premios humanos, Godolphin fue honrado como propietario y criador, Joel Rosario ganó como jockey y Jessica Pyfer, residente del sur de California, fue elegida aprendiz de jockey. Pyfer se convirtió en la tercera mujer en ganar el honor.

Los premios son otorgados mediante los votos de la National Thoroughbred Racing Association (NTRA), el Daily Racing Form y la National Turf Writers and Broadcasters.