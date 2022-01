El jinete trujillano Irad Ortiz perderá el resto de enero debido a una pequeña fractura de rodilla que sufrió el viernes en el hipódromo Gulfstream Park de Miami, informó su agente.

“Estará fuera entre 3 y 4 semanas”, dijo su agente Steve Rushing.

Rushing dijo que la fractura en la rodilla derecha no requiere cirugía para sanar.

La lesión pone nuevamente en la inactividad a Ortiz, quien comenzó la temporada 2022 sin poder montar mientras completaba un castigo de 30 días que le impuso en diciembre la New York Racing Association. Solamente ha montado este año en dos programas.

Ortiz sufrió la lesión el viernes, en la octava carrera del programa de ese día en Gulfstream, cuando fue desmontado en el arrancadero y la rodilla golpeó el aparato de salida.

No montó el sábado y domingo. Hoy martes surgió la noticia de la lesión.

•IRAD ORTIZ• Logra su 1ra victoria en el ChampionshipMeet De @GulfstreamPark con •Time To Two Step• en la 3ra carrera de hoy! @iradortiz pic.twitter.com/osT5Pk3lH1 — Claudia Spadaro (@ClaudiaSpadaro) January 6, 2022

Previo a la lesión, Ortiz tenía cuatro primeros lugares en un total de 12 montas y ganancias de $103,860.

La lesión evitará que el destacado jinete monte en el programa del 29 de enero conocido por las pruebas de la Pegasus World Cup, en donde tenía programado varias montas de caballos importantes.

Se anticipaba que iba a montar a Life is Good en el Pagasus Cup de $3 millones. Ortiz montó a Life is Good en la victoria en una de las pruebas de la Breeders’ Cup en noviembre pasado e iba a un duelo contra el ganador del Breeders’ Classic, Knicks Go.

También se anticipaba que iba a montar Colonel Liam en el Pegasus Turf. Ortiz ha conducido a Colonel Liam a cuatro triunfos de Grado 1, incluyendo el Pegasus Turf del 2021.