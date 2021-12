El jinete ganador del Belmont Stake 2022, el carolinense Manuel Franco, se encuentra en Puerto Rico y montará en el programa del Clásico Navidad de este sábado en el hipódromo Camarero.

Franco, quien no monta en Camarero desde el 2018, llevará las bridas de Padre Poderoso.

“Estuve en el hipódromo y me le monté. Estuve en contacto con él. Es un potro talentoso. He visto sus carreras y en su última llegó segundo. Vamos a ver si tiene una buena carrera el sábado”, dijo el carolinense.

Padre Poderoso, es un potro de Llavona Racing, que tiene seis participaciones de por vida y suma una victoria.

Franco regresa a Puerto Rico aprovechando un receso de una semana en el hipódromo Aqueduct en Nueva York. Hacia allá regresará cuando la temporada reanude a fin de año.

“Hacía tiempo que no montaba aquí y me moví para ver si podía montar y se me dio la oportunidad”, dijo Franco, quien tiene de agente al legendario Ángel ‘Junior’ Cordero.

El carolinense ha sido uno de los consistentes jinetes Top 10 en la hípica de Estados Unidos desde el 2016. Cerrará la temporada 2021 en la décimo lugar con 188 triunfos y ganancias generadas de $13,961,371.

Franco está establecido en Estados Unidos y en el 2020 tuvo la oportunidad de montar a Tiz the Law, un destacado caballo niuyorquino que ganó el Belmont Stake, la primera pata de la Triple Corona, y que llegó de favorito al Kentucky Derby, en donde llegó segundo detrás de Authentic y del también jinete carolinense John Velázquez.

El egresado de la escuela hípica Agustín Mercado Reverón en el 2013 suma 1,611 triunfos de por vida. Sus montas han generado sobre $100 millones en premios.