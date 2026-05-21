Pittsburgh. Aaron Rodgers se tomó su tiempo antes de decidir que quería regresar para una 22ma temporada. El quarterback de los Steelers de Pittsburgh ya tomó una decisión sobre una 23ma. No habrá una.

“Esto es todo”, afirmó Rodgers cuando el miércoles le preguntaron al cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL si este sería su último año.

El jugador de 42 años no profundizó en por qué llegó a esa conclusión. Tal vez porque no había necesidad.

Rodgers reconoció que pensó que su tiempo en Pittsburgh —y quizá en la liga— había terminado cuando el entrenador de los Steelers, Mike Tomlin, renunció al día siguiente de una abultada derrota en la primera ronda de los playoffs ante Houston en enero.

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Las cosas cambiaron cuando Pittsburgh contrató a Mike McCarthy unas semanas después, una decisión en la que Rodgers dijo que quizá tuvo un pequeño papel cuando alentó al gerente general de los Steelers, Omar Khan, a hablar con McCarthy. Rodgers y McCarthy pasaron 13 años juntos en Green Bay, ganando un Super Bowl mientras se convertían en un habitual de los playoffs.

McCarthy y Rodgers se mantuvieron en comunicación constante en los últimos meses mientras Rodgers evaluaba si quería intentarlo una última vez. Aunque no hubo un punto de inflexión, la relativa salud de su cuerpo de 42 años y la oportunidad de que su carrera terminara “completando el círculo” con un equipo que pasó la temporada baja mejorando la ofensiva con la esperanza de ponerle fin a una larga sequía de victorias en playoffs llevaron a una reunión que calificó de “surrealista”.

“Es como una (serie de) momentos de ‘pellízquenme’ que han ocurrido en los últimos días”, comentó tras el segundo día de las actividades organizadas voluntarias del equipo de Pittsburgh.

Quizá porque McCarthy difícilmente regresó solo a su ciudad natal.

Las caras conocidas de la etapa de Rodgers en Green Bay están por todas partes dentro de las instalaciones de los Steelers, desde el coordinador defensivo Patrick Graham hasta el entrenador de la línea ofensiva James Campen. Hay vibras de “volver a reunir a la banda” por todas partes a donde Rodgers mira.

Cuando Rodgers se dejó caer en una silla para una reunión el lunes, en muchos sentidos se sintió como si fuera 2006, cuando entraba a su segundo año en Green Bay como suplente de Brett Favre y McCarthy era un entrenador en jefe de primer año que todavía estaba encontrando su camino.

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“Me llevó de vuelta a cuando era un chico de 22 años”, dijo Rodgers con una sonrisa.

Sólo que ya no lo es. Aunque el jugador de mayor edad en la NFL hizo retroceder el reloj lo suficiente la temporada pasada como para lanzar 24 touchdowns contra siete intercepciones y guiar a los Steelers al título de la AFC Norte, también se perdió un partido después de romperse varios huesos en la muñeca izquierda y se vio muy de su edad durante la segunda mitad de lo que terminó siendo una abultada derrota ante los Texans que puso fin tanto a la temporada de Pittsburgh como a la en gran medida exitosa etapa de 19 años de Tomlin como entrenador en jefe.

Aun así, Rodgers cree que le queda lo suficiente para intentar la más rara de las salidas para jugadores de su estatura: la capacidad de irse en sus propios términos.

McCarthy dijo que Rodgers “todavía puede lanzarla con cualquiera”, aunque la época del año en la que se le pedirá a Rodgers que realmente se suelte todavía está a meses de distancia. Quizá el trabajo más importante de Rodgers durante las OTAs, el minicampamento y el campamento de entrenamiento sea ayudar a los Steelers a prepararse para la vida sin él.

Mientras McCarthy y Rodgers se mantuvieron en comunicación constante mientras Rodgers pasaba el rato en Malibu, California, con su esposa y evaluaba sus opciones para 2026, los Steelers seleccionaron al quarterback de Penn State Drew Allar en la tercera ronda del draft, y McCarthy ha elogiado a la selección de sexta ronda de 2025 Will Howard en cada oportunidad desde que asumió.

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Se espera que Allar y Howard estén en la mezcla para estas fechas el próximo año cuando los Steelers reinicien su búsqueda de una solución a largo plazo en la posición más importante del juego, una búsqueda que ha estado en marcha desde el retiro de Ben Roethlisberger en enero de 2022.

La presencia de Rodgers ofrece una especie de código de trampa. Él conoce todas las respuestas del examen, particularmente cuando el examen lo ofrece McCarthy. Allar y Howard podrán pasar los próximos siete meses aproximadamente absorbiendo lo que puedan de Rodgers sobre lo que McCarthy quiere y quizá más importante, cómo lo quiere.

McCarthy calificó a Rodgers como “un recurso tremendo” que además resulta ser un futuro miembro del Salón de la Fama, lo que le da cierto peso que podría convertirlo en un mejor conducto para lo que McCarthy está tratando de enseñar que el propio entrenador.

“Es como la crianza”, dijo McCarthy. “Yo podría sentarme ahí y decirles algo a mis hijos, y luego, como si él entrara y le dijera algo a mi hijo George, él se lanzaría por la ventana y lo haría”.

Aunque Rodgers le lanzó una broma amistosa a Favre —detrás de quien se sentó durante los primeros tres años de su carrera— al tomar prestada una frase de Favre de que mentorear “no está en la descripción de mi trabajo”, la realidad es que es un papel que disfruta.

Sólo que no tanto como la oportunidad de ganar. Cuando Rodgers firmó con los Steelers hace un año, calificó la decisión como “lo mejor para mi alma”. Esta vez es muy parecido.

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Le gusta lo que el equipo ha hecho al canjear por el receptor abierto Michael Pittman Jr., firmar al corredor Rico Dowdle y reclutar al receptor Germie Bernard. La línea ofensiva podría ser mejor con Troy Fautanu moviéndose a tackle izquierdo. La defensiva todavía tiene a un par de íconos de la franquicia en el liniero defensivo Cam Heyward y el linebacker externo TJ Watt.

Y ahora tiene a un quarterback ansioso por absorber hasta el último pedazo del capítulo final de una carrera que terminará con una chaqueta dorada y un busto en el Salón de la Fama . Sólo que todavía no.

“Estoy emocionado por estos muchachos”, dijo. “Estoy emocionado por el equipo”.