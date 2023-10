Santiago, Chile. Una de las estrella de la delegación de Puerto Rico, la tenismesista Adriana Díaz, dijo en su primer encuentro con la prensa en esta ciudad que llegó con otro nivel de juego a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en donde tendrá el reto de hacer tres defensa de título.

Díaz clasificada número 11 en el ranking mundial llega a Santiago fresca de alcanzar su primera final en la gira World Table Tennis. Además llegó con menos peso corporal, producto de su entrenamiento físico en su base de preparación en Japón.

Este miércoles, por su parte, hizo su primer entrenamiento aquí y habló sobre el buen momento por el que pasa a nivel personal y nacional.

“Ŕealmente me siento súper emocionada. Últimamente me he sentido súper bien. Creo que mi nivel ha subido bastante y siempre me gusta representar a Puerto Rico en estos Juegos y estoy muy emocionada y quiero que sea el 29 de octubre para comenzar”, dijo Díaz al hacer referencia a la fecha en la que arranca la acción del tenis de mesa.

Brian Afanador y Adriana Díaz conseguirían su clasificación a París 2024 si ganan el doble mixto de los Juegos Panamericanos. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Díaz cumple además 23 años este 31 de octubre, en el tercer día del torneo de tenis de mesa aquí en Santiago.

La utuadeña verá acción aquí en cuatro eventos: individual, doble mixto y doble femenino, y por equipos. Defiende títulos en el sencillo, doble femenino y por equipo.

Llegó aquí con ese gran recuerdo de los Juegos Panamericanos Lima 2019, en donde ganó el sencillo y colaboró en el oro del doble femenino y en equipo femenino.

“Lima fue un torneo que no lo esperábamos; hubo muchas sorpresas. Lo importante de Lima fue que creímos en nosotras”, recordó.

Y sabe que Santiago 2023 es un reto porque no hay maneras de superar Lima 2019 a menos que también logre el oro en el doble mixto. Dijo también que hay atletas rivales más desarrolladas en este ciclo olímpico, que está en su segundo de tres años previo a los Juegos Olímpicos París 2024.

“Tenemos más experiencia, pero el nivel de los otros equipos ha subido. Vamos a darlo todo, a tratar de igualar a Lima. Sabemos que esta difícil, pero seguimos creyendo en igualar a Lima”, dijo Díaz.

Adriana Díaz llegó a Santiago clasificada número 10 en el mundo. ( Ramon "Tonito" Zayas )

El doble mixto junto con su primo Brian Afanador tiene más importancia esta vez porque representaría la clasificación olímpica del dúo ganador. Ambos atletas fueron olímpicos en Río 2016 y Tokio 2020 a nivel individual, además de abanderados de la delegación en la último de esas ediciones celebradas por causa de la pandemia del coronavirus en el verano del 2021.

“Brian y yo siempre tenemos buena química. Ya es algo que está en nosotros y es algo que lo hemos entrenado. Esa clasificación es importante para nosotros y para el País. Vamos darlo todo y confiar en uno y el otro que es la clave para ganar”, puntualizó.