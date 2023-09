La tenismesista utuadeña Adriana Díaz dejó en Cuba su medalla de oro, y el corazón.

Díaz obsequió, en agradecimiento, la medalla de oro que ganó en el dobles femenino del recién concluido Campeonato Panamericano en La Habana, Cuba, a la Elsa Peña, una mujer de 76 años que mimó, animó a Díaz y todos los atletas en el pabellón de los deportes de la capital cubana.

“Cuando gané en el doble pensé que no había regalo más perfecto para ella que la medalla. Sus palabras de aliento significaron mucho para mi hermana y para mí. Estoy muy contenta por lo mucho que hizo. Es un presente para que se acuerde de nosotras siempre”, dijo Díaz al medio cubano, JIT.

La noticia del gesto apareció en la edición digital de JIT, que es la publicación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación del gobierno cubano.

Díaz y demás miembros de ambos equipos nacionales de Puerto Rico estuvieron la pasada semana en La Habana jugando el Campeonato Panamericano, en el que vieron acción países del continente como Argentina, Brasil, Perú, Venezuela, República Dominicana, El Salvador, México, Estados Unidos y Canadá.

La boricua logró el oro en el dobles junto a su hermana Melanie. También llegó tercera en sencillos y por equipos.

Díaz contó a JIT que la señora Peña le robó el corazón con sus atenciones, amabilidad y consejos.

“(Peña) Forma parte del deporte y lo más bonito fue encontrar quien me diera ánimo y me asegurara que en el dobles iba a ganar. Por eso la medalla se la regalo a ella”, comentó Díaz a la reportera Ayleen Ríos López, del Instituto. “No creo que haya conocido a alguien tan especial. Desde el primer día estuvo apoyándome y eso significa mucho para mí. Me llevo una amiga más de Cuba”.

Fue la segunda visita de Díaz a Cuba, y la primera en nueve años.