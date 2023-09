Los resultados del Equipo Nacional Femenino de Tenis de Mesa en el recién concluido Campeonato Panamericano pueden ser un reflejo de lo que pudiera ocurrir en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, dijo el entrenador.

Dicho eso, Puerto Rico no debe esperar del Equipo Nacional en Santiago 2023 un dominio como el que logró en Lima 2019, agregó el entrenador Bladimir Díaz.

“Eso que lo que hicimos en Lima es para la historia, un trabajo de muchos años. Estaba Daniely (Ríos). Daniely y Melanie hacían una buena pareja. Lo que hicimos fue algo extraordinario, y lo extraordinario no se hace todos los días”, dijo Díaz.

El Equipo Nacional logró en Lima el oro en sencillos con Adriana Díaz. Tambien logró el oro en equipo con una actuación sobresaliente de Melanie Díaz. Y obtuvo un tercer oro con el dobles de las hermanas Díaz. El tenis de mesa femenino produjo tres de las cinco medallas de oro de la delegación de Puerto Rico en Lima 2019.

En el recién concluido Campeonato Panamericanos en Cuba, el Equipo Nacional logró oro en dobles femenino con las hermanas Díaz, bronce con Adriana en sencillo y tercer lugar por equipos. El evento por equipos clasificaba a los mejores dos equipos a los Juegos Olímpicos París 2024. Venían también de unos resultados más humildes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 en comparación con los logrados en Barranquilla 2018.

Por otro lado, el entrenador Díaz dijo que no ve manera de que Adriana Díaz no clasifique a los Juegos Olímpicos París 2024. Adriana se quedó corta de revalidar en Cuba el Campeonato Panamericano al caer 3-2 en las semifinales ante la eventual campeona Amy Wang, de Estados Unidos. El Campeonato Panamericano no fue clasificatorio olímpico del nivel individual, pero sí es comparable con el preolímpico porque posiblemente participarán las mismas jugadoras.

El entrenador Díaz dijo que lo pasado en el Campeonato Panamericano jugado en Cuba puede ser un reflejo de lo que ocurrirá en Santiago 2023, porque se anticipa que los equipos llevarán a Chile un personal muy parecido al que les representó en La Habana.

“Es justo compararlo”, dijo. “Lo que vamos a enfrentar es lo mismo que hay aquí (La Habana)“, dijo el entrenador este lunes, antes de salir de Cuba. “Eso no significa que todo baja por gravedad; cada partido hay que lucharlo. En condiciones normales, podemos estar por ahí“.

Brianna Burgos, a la izquirda, iría su segunda competencia del ciclo olímpico en el año. ( David Villafañe Ramos )

Díaz agregó que hay dos elementos más que considerar: la juventud de Puerto Rico con la jugadoras Brianna Burgos y Fabiola Díaz y el trabajo duro que las otras naciones han realizado para llegar a Santiago 2023 para disputar medallas.

“Hay una transición y juventud. Creo que el resultado es bueno. Llegamos al Top 4. Le ganamos a Cuba 3-0. Le ganamos a Argentina, a Chile. Siempre hay su tristeza. Siempre es un sueño el lograr lo máximo. Pero llegamos terceros, a un paso de la clasificación olímpica”, dijo.

Burgos y Fabiola están jugando este año sus primeros eventos con la Selección Nacional. Burgos fue parte del equipo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

“El nivel de México ha subido. Argentina y Venezuela se ven igual. Estados Unidos siempre tiene a las chinas de ascendencia, de buen nivel. Chile se mantiene más o menos con un nivel estable. Brasil viene con un equipo nuevo; está Bruna (Takahashi) y unas nuevas que vienen bien; se puede decir que están en la renovación, como nosotros. Canadá tiene a Zhang Mo y a jóvenes de ascendencia asiática. Cuba es joven también. Eso sí: está todo el mundo trabajando duro”, describió.

Sobre Adriana, el entrenador afirmó que la tenismesista tiene un pie dentro de París 2024 en el evento de sencillos, ya que tiene dos favorables alternativas para clasificar: el Preolímpico en el 2024 o por ranking mundial.

“No veo manera en que no clasifique”, dijo.

El preolímpico continental será en el 2024. No tiene sede o fecha. Hasta 15 atletas del universo de jugadores clasificarán por ranking en el evento de sencillos luego de los preolímpicos continentales. Y entre esos 15 no se consideran los países que ya tienen su cuota de clasificados (2) llena, como debe ser el caso de China y Japón. Adriana es la decimocuarta clasificada actualmente.

Díaz también puede clasificar a París 2024 en el evento de dobles mixto junto a Brian Afanador. Lo pueden lograr en Santiago 2023 si llegan a la final del evento. Santiago 2023 solamente otorga pases olímpicos para el dobles mixto.